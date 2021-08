Impfen bi de Lüt im Kanton Zürich – Piks im Dorf, im Büro oder am Gymi: Bald schwärmen die Impfbusse aus 8 von 12 Impfzentren schliessen oder sind schon ausser Betrieb, der Run auf den Corona-Piks ist vorbei. Jetzt gibt der Kanton Gegensteuer – mit Spezialteams. Pascal Unternährer UPDATE FOLGT

In Yverdon-les-Bains impfen Zivilschützer Personen auf dem Parkplatz eines Geschäfts – Ähnliches ist nächstens im Kanton Zürich geplant. Foto: Cyril Zingaro/Keystone

Das Impftempo hat im Kanton Zürich deutlich nachgelassen. Während im Juni täglich bis zu 13’000 Personen ihre erste Impfung erhielten, sind es derzeit noch gut 1000.

Jetzt gibt die Gesundheitsdirektion (GD) Gegensteuer. Ab dem Samstag, 21. August, stellt der Kanton den Gemeinden und Bildungsinstituten vier Impfmobile zur Verfügung, wie die GD am Donnerstag mitgeteilt hat. «Die Impfmobile können für gezielte Veranstaltungen zur Förderung der Impfung angefordert werden», heisst es. Der Kanton stellt Personal, Material und Impfstoff kostenlos zur Verfügung.

Die Impfmobile gehen auch zu Vereinen und Firmen

Der erste Einsatz findet in Gossau statt. Das ist wohl kaum ein Zufall, liegt das Dorf doch im Bezirk Hinwil, der mit einer Impfrate von 50 Prozent das Schlusslicht des Kantons bildet. Zum Vergleich: In der Stadt Zürich sind 64 Prozent der Gesamtbevölkerung erstgeimpft.

Die Impfbusse können danach auch von Vereinen und Firmen angefordert werden, heisst es weiter.

Die GD fordert die Gemeinden zudem auf, Impfaktionen in bestehenden Infrastrukturen wie Gemeindehäusern, Turnhallen oder in Gesundheitsinstitutionen zu prüfen. Auch dafür gibt es Unterstützung vom Kanton.

An der Entwicklung des Angebots war der Verband der Gemeindepräsidien (GPV) beteiligt. GPV-Präsident Jörg Kündig ist auch Gemeindepräsident von Gossau und «geht gerne mit gutem Beispiel voran», um einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten, wie er zitiert wird. «Ich hoffe, dass viele weitere Gemeinden ihren Einwohnerinnen und Einwohnern vor Ort die Impfung ermöglichen.»

Uni, PH, Berufsschulen und Kantis

Gemäss Mitteilung ist auch das Interesse aus dem Bildungsbereich gross. Die Universität Zürich, die Pädagogische Hochschule und die Zürcher Hochschule der Künste sowie vier Berufsschulen und sechs Mittelschulen werden ihren Mitarbeitenden, Studenten und Schülerinnen Impfmöglichkeiten vor Ort anbieten. Weitere Bildungsinstitutionen prüften das Angebot noch, heisst es. Den Auftakt macht die Uni in der Woche vom 23. August 2021.

Daneben stehen der breiten Bevölkerung weiterhin Apotheken und die verbleibenden Impfzentren für die Impfung zur Verfügung. Termine können über das kantonale Impftool gebucht werden. Die Apotheken und Impfzentren bieten zudem die Möglichkeit für Walk-In-Impfungen ohne Anmeldung an.

50’000 neue Termine

Ab Oktober werden noch das Impfzentrum am Hirschengraben in Zürich sowie die Zentren in Winterthur und Uster plus das Kinderspital für die Jugendlichen in Betrieb sein. Diese Zentren haben nochmals 50’000 Termine freigeschaltet, um der Nachfrage nach Impfungen zum Ferienende zu entsprechen. Auch die Impfzentren in Affoltern und Bülach bieten weiterhin Termine an. Wer sich in diesen Zentren im August erstmals impfen lässt, erhält dort auch die zweite Impfung. Beide Impfzentren bieten zudem bis zum Schluss am 28. September Walk-In-Impfungen an.

Nur noch bereits vereinbarte Zweitimpfungen und Walk-In-Impfungen bieten jene Impfzentren an, die bereits im August den Betrieb einstellen: Meilen, Triemli, Messe Zürich, Horgen und Dietikon.

12- bis 15-Jährige werden weiterhin auf Anmeldung in den Impfzentren Messe Zürich, Winterthur und Uster sowie am Kinderspital Zürich geimpft.

Natalie Ricklis zwei Appelle

95 Prozent der Patienten, welche mit schweren Verläufen auf den Intensivstationen der Zürcher Spitäler liegen, sind nicht geimpft, schreibt die GD. Und die Fallzahlen und vor allem die Anzahl Spitaleinweisungen von Covid-Patientinnen und -Patienten steigen.

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli appelliert deshalb an die Bevölkerung: «Diese Zahlen belegen eindrücklich die hohe Wirkung der Impfung sowie die Gefahr des Virus für Ungeimpfte.» Um sich vor einer schweren Erkrankung zu schützen und die Spitäler vor einer Überlastung zu bewahren, sollten sich möglichst viele Menschen impfen lassen, so Rickli.

Sie richtet sich auch an die Ferienrückkehrenden. Diese sollen sich unbedingt gleich nach der Ankunft in der Schweiz testen lasen, auch wenn sie kleine Symptome haben. Die Hälfte der derzeit positiv getesteten Personen haben sich im Ausland angesteckt. Dem Zürcher Contact-Tracing sei aufgefallen, dass sich viele Erkrankte erst drei bis fünf Tage nach dem Auftreten von ersten Symptomen testen lassen. In dieser Zeit bestehe die Gefahr, dass weitere Menschen angesteckt werden. Und dies könne verhindert werden.

Pascal Unternährer ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft des «Tages-Anzeigers». Seit 2012 berichtet er vor allem über politische Themen aus der Stadt und dem Kanton Zürich. Zuvor war er 12 Jahre lang in derselben Funktion beim Winterthurer «Landboten» tätig.

Fehler gefunden?Jetzt melden.