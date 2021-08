Corona-Skeptiker machen mobil – Impfgegner machten schon im Vorfeld Stimmung gegen Rickli Radikale Corona-Kritiker störten die Impfaktion in Gossau ZH. Die Aktion wurde Tage zuvor in den sozialen Medien angekündigt. David Sarasin

Natalie Rickli wandte sich in Gossau auch an ihre Kritiker und sagte: «Geschätzte Damen und Herren, die Impfung ist sicher, und sie schützt Leben. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis.» Foto: Sabina Bobst

Beim Angreifer, der Natalie Rickli am Samstag bei einer Impfaktion in Gossau ZH mit Apfelschorle überschüttete, soll es sich um einen 44-jährigen Schweizer handeln. Laut Kapo-Sprecherin Carmen Surber wird der Mann polizeilich befragt; was weiter mit ihm geschieht, entscheide die Staatsanwaltschaft. Ob der Mann weiterhin in Haft ist, ist unklar.

Schon im Vorfeld des Anlasses wurde in den sozialen Medien Stimmung gegen die SVP-Regierungsrätin gemacht. In den Foren der Massnahmenverweigerer auf der Plattform Telegram kündigten Teilnehmende an, am Tag der Einführung des Impfbusses ebenfalls in Gossau ZH präsent zu sein.