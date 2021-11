Wissenschafts-Youtuberin – «Impfpflicht ist okay» Erst lehnte die bekannte deutsche Journalistin und Influencerin Mai Thi Nguyen-Kim die obligatorische Impfung ab, nun ist sie dafür. Im Video erklärt sie, warum. Alexandra Kedves

Mai Thi Nguyen-Kim, Wissenschaftsjournalistin setzt sich neu für eine Impflicht ein. Foto: Keystone

Mai Thi Nguyen-Kim redet immer Klartext – und neulich auch der deutschen Regierung ins Gewissen: «Ihr habt versprochen, es gibt keine Impfpflicht. Und ja, Wort brechen ist scheisse. Aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? In dieser Notsituation nicht euer Wort zu brechen.» Die preisgekrönte Journalistin, Autorin, TV-Moderatorin und Science-Influencerin, also Naturwissenschafts-Youtuberin, mit rund anderthalb Millionen Abonnenten, spricht dort ein grosses Wort gelassen aus: «Impfpflicht ist okay.»

Die Nöte der Zeit geben ihr recht. Das sich anbahnende Desaster mit überquellenden Intensivstationen, der riesigen Belastung, die durch die Ungeimpften für die Geimpften entstehe, erlaube kein Zögern mehr, sagte sie Mitte November. Jetzt, zu spät, gibts mehr oder weniger umfassende Formen von Impfpflicht in Österreich, Frankreich, (wohl) bald in Deutschland und anderswo. Die Schweiz wartet noch ab, derweil aus deutschen Spitälern Covid-19-Patienten nach Italien ausgeflogen werden müssen.

Sie wählt den unbequemen Weg

Gern hätte Nguyen-Kim nicht recht gehabt – obwohl die Verschwörungstheoretiker jüngst im Netz von schweren Interessenkonflikten schwurbelten, weil ihr Mann Matthias Leiendecker als Kader-Chemiker bei Merck arbeitet. Sie sei immer fürs Impfen, aber stets gegen eine Impfpflicht gewesen, erzählt die promovierte Chemikerin im Video. Doch sie geht grundsätzlich nicht den bequemen Weg, sondern den, der für sie stimmt.

Ihr Clip wurde zum meistgesehenen Youtube-Video 2020 in Deutschland. Das rief die Hater auf den Plan.

Dafür warf sie einst nach Stationen am renommierten MIT, an der Harvard University und am Fraunhofer-Institut eine vielversprechende Forschungskarriere hin und startete einen nerdigen Youtube-Kanal, um Wissen zu vermitteln. Und sie warnte schon Anfang April 2020, wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes, «Corona geht gerade erst los». Das sollte zum meistgesehenen Youtube-Video 2020 in Deutschland werden – und rief auch die Hater auf den Plan.

Aber die 34 Jahre junge Frau mit den flockigen Sprüchen und fixen Bildern, die sie im Youtube-Kanal maiLab an ihre «Freunde der Sonne» richtet, lässt sich nicht einschüchtern. Im Video nennt sie drei Fakten, die eine Impfung so zwingend machen wie 1959 die Pockenimpfung oder 2020 die Masernimpfung in deutschen Kitas und Schulen: Die Impfung ist sicher. Sie schützt. Die Pandemie ist noch nicht vorbei.

Für jedes Faktum trägt Nguyen-Kim Beweise vor und hebt Gegenargumente aus den Angeln. Wer meine, die Impfung nütze nichts, weil auch Geimpfte erkrankten, müsse auch behaupten, Sicherheitsgurte brächten nichts, weil unter schwer verletzten Unfallopfern auch viele Angeschnallte seien – die ja die Mehrheit stellten. Überhaupt, wieso eine Gurtpflicht, die der Gemeinschaft weniger nütze als die Corona-Impfung?

Natürlich sei auch die Impfung keine perfekte Lösung. «Aber lasst nicht ‹perfekt› der Feind von ‹gut› sein.» Pragmatismus sei angesagt. Aufklären, niederschwellige Angebote und leichten Druck machen hätten nicht gereicht; da bleibe bloss, zumindest in gewissem Rahmen, die Impfpflicht.

Und die Spaltung der Gesellschaft? – Sei längst da, sagt Nguyen-Kim. Zudem werde die vernünftige Mehrheit durch die Ungeimpften «momentan an die Grenzen ihrer Fähigkeit zu Empathie und Solidarität gebracht». Sie müsse sich weiterhin einschränken und Angst haben, bei einem Unfall auf der Intensivstation keinen Platz zu finden wegen der kranken Ungeimpften. Leider zutreffend.

Alexandra Kedves

