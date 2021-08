Okavango-Delta in Gefahr - In Afrika droht die nächste Ölpest

Umweltschutz und Erdölförderung – In Afrika droht die nächste Ölpest Neben dem Unesco-Weltnaturerbe Okavango-Delta in Botswana wird nach Erdöl gesucht. Was dabei mit den Menschen und der Umwelt passieren kann, ist im Niger-Delta zu besichtigen. Rita Flubacher

Ein Fischer an der verschmutzten Küste in Nigeria. Öllecks zerstören die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung. Foto: George Osodi (Bloomberg) via Getty Images

Die Öldämpfe waren so stark, dass Onitsha Joseph in Ohnmacht fiel und in ein Spital eingeliefert werden musste. Die Nigerianerin lebt in einer Wellblechhütte auf Stelzen an einem der unzähligen Flussarme im Niger-Delta. Auf dem Wasser um ihre Hütte trieben dickflüssige Ölteppiche und tote Fische.

Onitsha Joseph lebt wie viele Frauen im Delta vom Fischfang. Und sie weiss seit langem: Wo Öllachen auftauchen, gibt es bald keine Fische und Flusskrebse mehr und damit auch kein Einkommen. Also machten sich einige Fischerinnen in diesem Frühjahr auf die Suche nach der Quelle des Übels – und wurden fündig: Im Fluss blubberte Rohöl an die Oberfläche, darunter konnten die Frauen eine Ölpipeline sichten.

Die Pipeline war 46 Jahre zuvor vom US-Ölkonzern Chevron gebaut worden. Die Frauen alarmierten die lokale Behörde, diese intervenierte bei der nigerianischen Niederlassung von Chevron. Dort ignorierte man die Meldung.

Frauen kämpfen um ihre Existenz als Fischerinnen

Die Fischerinnen entschlossen sich, das Heft selber in die Hände zu nehmen. Ende März drangen einige Hundert Frauen in drei Chevron-Anlagen ein. Sie würden erst abziehen, wenn Chevron eine Untersuchung startet. Zehn Tage harrten die Frauen aus, dann zogen sie sich zurück, nachdem der Ölmulti versprochen hatte, der Sache nachzugehen.

Der Aufstand der Frauen endete, wie so viele Proteste der lokalen Bevölkerung zuvor, ohne Erfolg, wie die «New York Times» kürzlich in einer Reportage aufzeigte.

Die Menschen im Niger-Delta, die vom Fischen lebten, sind die Leidtragenden der Ölpest. Foto: AFP

Das Delta des drittgrössten afrikanischen Flusses ist so gross wie die Schweiz. Im Boden unter dem Delta lagerten mehr als 25 Milliarden Barrel Öl, es war das grösste Vorkommen auf dem afrikanischen Kontinent. 1956 begann der britisch-holländische Konzern Shell mit der Ausbeutung. Es folgten weitere Gesellschaften wie Chevron und die italienische Eni. Die Konzerne verdienten Milliarden.

Die meisten Gesellschaften haben mittlerweile das Delta verlassen und bohren auf offener See. Ihre Konzessionen haben sie an nigerianische Gesellschaften verkauft. Aus guten Gründen: Was sie hinterlassen haben, ist katastrophal. Das Delta zählt heute zu den verschmutztesten Gebieten der Erde. Wo einst ein hochkomplexes Ökosystem vorhanden war, gibt es vielerorts nur noch tote Landstriche. Nach Angaben der nigerianischen Regierung soll es in den letzten 15 Jahren Zehntausende Öllecks gegeben haben. Dutzende Millionen Barrel Öl sollen ausgeflossen sein, hat eine Untersuchung von 2011 ergeben. Das wäre das Vierfache dessen, was 2010 im Golf von Mexiko durch die Explosion der Ölbohrplattform Deepwater Horizon in die Umwelt gelangt war. Die Ölförderung hat überdies zu grossen politischen Unruhen im Delta geführt.

Wiederholt sich die Katastrophe?

3500 Kilometer weiter im Süden Afrikas liegt das Okavango-Delta in Botswana. Die Unterschiede könnten krasser nicht sein. Im Norden eine gigantische Ölverschmutzung, im Süden ein weitgehend intaktes Gebiet mitten in der Kalahari-Wüste, ein Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Wegen seiner ausserordentlichen ökologischen Bedeutung hat die Unesco das Okavango-Delta 2014 zum Weltnaturerbe erklärt. Die Elefantendichte ist hier so hoch wie an keinem anderen Ort in Afrika. Das Delta war bis zur Pandemie eine wichtige touristische Einnahmequelle.

Elefanten durchstreifen einen Frischwassersumpf im Okavango-Delta in Botswana. Foto: Imago/Imagebroker

In diesem Binnendelta verliert der aus Angola kommende Kavango-Fluss sein gesamtes Wasser. Das Delta ist Teil des Kavango-Zambezi-Projekts. Hier soll eines der grössten Naturschutzgebiete der Welt entstehen, das von Angola bis nach Zimbabwe reicht. Es sichert wichtige Elefantenpfade. In das Projekt fliessen auch europäische Gelder.

Nun könnten womöglich auch hier dereinst giftige Öldämpfe aufsteigen. Die kanadische Erdölfirma Recon Africa hat sich bei den Regierungen von Botswana und Namibia ein fast 35’000 Quadratkilometer grosses Explorationsgebiet für Öl- und Gasvorkommen gesichert. Im Vergleich: Die Fläche der Schweiz beträgt 41’285 Quadratkilometer.

Der in Botswana liegende Teil des Explorationsgebietes liegt nur 260 Kilometer südwestlich des Okavango-Deltas an Zuflüssen zum Weltnaturerbe. Vor wenigen Tagen sind die Bohrungen für das zweite von drei Testbohrlöchern abgeschlossen worden.

Den Investoren verspricht das an der Börse von Vancouver kotierte Unternehmen gloriose Aussichten: In 10’000 Meter Tiefe lagerten «weit über 100 Milliarden Barrel Erdöl». Das wäre mehr als im bisher grössten bekannten Ölfeld in Saudiarabien. Ölexperten hätten bereits ausgerechnet, dass sich damit der Bedarf der USA 16 Jahre lang decken liesse. Den Investoren winkten Milliardengewinne.

Oberflächen- und Grundwasser sind gefährdet

Umweltschutzorganisationen laufen hingegen Sturm gegen das Projekt. Sie warnen vor den möglicherweise gravierenden Auswirkungen der Förderung auf die Wasserressourcen. Der Wasserverbrauch könnte massiv ansteigen, wenn die Bodenschätze durch Fracking gewonnen würden. Bei dieser umstrittenen Methode werden Sand, Wasser und Chemikalien in die Bohrlöcher gepresst, wodurch Öl und Gas frei werden. Namibia, ein äusserst regenarmes Land, deckt seinen Wasserbedarf vor allem aus dem Grundwasser, ein kleinerer Teil wird aus Flüssen wie dem Okavango entnommen. Und bei diesen Flüssen fanden die ersten Bohrungen statt. Grundwasserströme in trockenen Gebieten könnten nicht mehr gereinigt werden, wenn sie einmal kontaminiert sind, warnen Hydrologen.

Das Okavango-Delta in Botswana gleicht einem Paradies. Hier soll das grösste Naturschutzgebiet der Welt entstehen. Foto: Getty Images

Für die rund 200’000 Menschen, aber auch für gesamte Tierwelt, die auf dieses Wasser angewiesen sind, wäre das eine Katastrophe. Wird auch das Oberflächenwasser verschmutzt, könnte das Okavango-Delta zerstört werden.

Erdölfirma verstrickt sich in Widersprüche

Die bis dahin unbekannte kanadische Recon Africa, in deren Büchern bis jetzt keine Einnahmen ausgewiesen werden, beteuert, dass sie grösstmögliche Rücksicht auf die Umwelt nehme. Die bis jetzt bekannt gewordenen Vorkommnisse lassen allerdings Zweifel aufkommen. So erhob ein Whistleblower in einer Eingabe an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC schwere Vorwürfe gegen die Firma. Sie ködere Investoren in den USA mit falschen Informationen über das Projekt in Afrika. Auch gebe es Hinweise, dass die Firmenbesitzer sich mit undurchsichtigen Börsentransaktionen viel Geld in die eigene Tasche erwirtschaftet hätten.

Die Vorwürfe wurden publik, nachdem das renommierte Magazin «National Geographic» in den Besitz des Dokuments gelangt war. So habe die Firma gegenüber Investoren erklärt, man werde auch «unkonventionelle Fördermethoden», sprich: Fracking anwenden. In Botswana und Namibia zerstreute das Unternehmen zur gleichen Zeit genau diese Befürchtungen. Fracking werde auf keinen Fall angewendet. Der einfache Grund: Sowohl Botswana als auch Namibia haben die Fracking-Methode ausgeschlossen.

Die Sorgen der lokalen Bevölkerung werden übergangen

Die lokale Bevölkerung macht seither dieselben Erfahrungen, wie sie im Niger-Delta passiert sind. Ihre Sorgen um die Gefährdung ihrer Dörfer, des Wassers und der Umwelt werden von Recon übergangen. Offizielle Mitteilungen macht die Firma auf Englisch, obwohl die lokale Bevölkerung die Sprache nicht versteht. Die Bohraktivitäten wurden aufgenommen, obwohl die Bewilligungen erst teilweise vorhanden oder gar nicht vorhanden waren, so etwa die Bewilligung für die Behandlung der Abwässer. Auf einer Luftaufnahme ist neben dem ersten Bohrloch ein Auffangbecken zu sehen, das laut Experten wenig gesichert ist.

Der namibische Journalist John Grobler, der mehrmals zu Informationsveranstaltungen anreiste, die von Recon Africa dann jeweils ohne Begründung abgesagt wurden, fasste seine Eindrücke im «National Geographic» so zusammen: «Die Firma ist entweder miserabel organisiert, oder aber sie handelt absichtlich irreführend.»

