Thailand – In Bangkok ist wieder was los Die Mega-Metropole wirkt so lebhaft und aufregend wie vor der Pandemie. Wer hier wohnt, lässt sich aber nicht stressen. Peter M. Birrer

Zäher Verkehr: An solche Bilder hat man sich in Bangkok nach der pandemiebedingten Ruhe schnell wieder gewöhnt. Foto: Getty

In der Oase herrscht reger Betrieb und trotzdem kein Gedränge. Hunderte drehen ihre Runden, am frühen Morgen schon, sie rennen oder spazieren um den künstlich angelegten See, Schilder mahnen, Rücksicht zu nehmen und am besten zehn Meter Abstand zu halten. Andere läuten den Tag mit Tai Chi ein, mit Schattenboxen in Gruppen, oder mit Yoga.

Der Lumphini-Park, 580’000 Quadratmeter riesig, dient als Rückzugsort und grüne Lunge – nicht irgendwo an der Peripherie, sondern mittendrin in einer Mega-Metropole: Bangkok. Ausserhalb der Grünfläche ist es vorbei mit der Ruhe. Baukräne ragen in die Höhe, die Stadt wächst laufend, die Verkehrsadern sind verstopft, Rushhour in Dauerschlaufe.

Bangkoks grüne Lunge: Der 580’000 Quadratmeter grosse Lumphini-Park. Foto: Getty

Die Stadt, die grosse Gegensätze vereint

Entlang der Strassen dampft es an jeder Ecke, Garküche reiht sich an Garküche, wunderbare, intensive Düfte steigen in die Nase. Wer in Bangkok essen will, findet rund um die Uhr vorzügliche Gelegenheiten dazu; für kleines Geld unter freiem Himmel oder in einem teuren Feinkostlokal. Faszinierende Gegensätze prägen das Bild auch architektonisch: da futuristisch anmutende Wolkenkratzer, dort einfache Wohnhäuser. Neben riesigen Shoppingmalls mit schicken Designerläden gehören Märkte zum Alltag in der «Stadt der Engel», die vermeintlich Widersprüchliches mühelos vereint.

Entlang der Strassen der Metropole reiht sich Garküche an Garküche. Foto: Getty

Wer all das auf sich wirken lässt, den überfordert die Vorstellung, dass Bangkok während Corona zeitweise einen so anderen, fast dörflichen Charakter erhielt. 40 Millionen Menschen aus dem Ausland reisten 2019 nach Thailand, fast 26 Millionen davon besuchten Bangkok. Und auf einmal waren viele Strassen leer. Einheimische, die zur Arbeit mussten, kamen auf einmal mühelos voran, und doch habe sich das irgendwie seltsam angefühlt. So erzählt das Chantanipa Kasemsri, eine Kommunikationsfachfrau, die gewöhnlich für die 20 Kilometer Anfahrtsweg anderthalb Stunden benötigt: «Wer in Bangkok lebt, ist sich gewohnt, auch für kurze Strecken einige Zeit einzurechnen. Plötzlich fiel dieser Stress weg.»

Der Lockdown setzte vielen Menschen arg zu. «Schlimm» sei diese Zeit gewesen, sagt etwa Phinyo Yaiying, Chef de Service. Yaiying war als Elfjähriger mit seiner Mutter in die Schweiz gezogen, hatte 2018 aber das Verlangen, nach Bangkok zurückzukehren. Er hatte Lust auf mehr Freiheit und Abwechslung, «wenn man um zwei Uhr in den Ausgang will, gibt es hier unzählige Möglichkeiten». Aber die Pandemie erwies sich als Belastungstest, weil der Bewegungsradius drastisch eingeschränkt wurde – und er zudem während neun Monaten keine Arbeit hatte. Jetzt ist die Normalität zurück, «endlich», sagt Yaiying (31).

«Was bringt es, wenn jeder hupen würde?»

Er hat in Thun gelebt und Fussball gespielt, er hat in Zürich gearbeitet, aber Bangkok, das bedeutet für ihn Heimat, die bei allem Gigantismus und aller Hektik eine bemerkenswerte Gelassenheit ausstrahlt. «Wir denken positiv», sagt Yaiying und nennt ein Beispiel aus dem Strassenverkehr: «Wir stehen oft im Stau, aber was bringt es, wenn jeder hupen würde? Nichts.»

Oase der Ruhe: Im Lumphini-Park gönnen sich Einheimische wie Touristen eine Pause vom Verkehrschaos und von der Hektik der Metropole. Foto: Getty

Wer Ruhe sucht, findet sie im Lumphini-Park. Oder speziell an den Wochenenden fahren viele raus aus der Stadt, besuchen ihre Familien oder verbringen Stunden auf einem schwimmenden Markt, etwa dem populären Khlong Lat Mayom Market, 20 Kilometer westlich des Zentrums. Auf den verwinkelten Kanälen sind Händler mit vollgepackten Booten unterwegs, an Land besteht der Markt vor allem aus Foodständen, die Qualität und Quantität bieten.

Über acht Millionen Menschen leben in Bangkok, etwa doppelt so viele zählt die Metropolregion. «Man bekommt hier alles, was man sich wünscht», sagt die Kommunikationsspezialistin Chantanipa Kasemsri, «so viele Herausforderungen man im Alltag meistern muss: Bangkok ist eine der besten Destinationen in Asien.»

Das findet auch Phinyo Yaiying. Nur eines vermisst er, wenn er an die bald anbrechende Zeit in der Schweiz denkt: die Weihnachtsstimmung.

tourismthailand.ch , tourasia.ch

Die Reise wurde unterstützt von Kempinski Hotels S.A.



Fehler gefunden?Jetzt melden.