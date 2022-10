Film-Highlights der Woche – In «Burning Days» legt sich ein Staatsanwalt mit einem Bürgermeister an Neben dem türkischen Politthriller empfehlen wir ein französisches Alltagsdrama und eine schweizerische Doku über einen vergessenen Filmpionier. Gregor Schenker Pascal Blum Hans Jürg Zinsli

Szene aus «Burning Days»: Staatsanwalt Emre (Selahatti̇n Paşali) ermittelt in einer türkischen Kleinstadt. Foto: Trigon-Film

Burning Days: Kurak Günler

Politthriller von Emin Alper, Tür 2022, 129 Min.

Mitten in einer türkischen Kleinstadt fallen Schüsse. Ein Wildschwein rennt durch die Strassen, die Jäger fahren in ihren Autos hinterher. Nachdem sie das Tier erlegt haben, binden sie es an einem der Wagen fest und schleifen es triumphierend durchs Viertel. Der Kadaver hinterlässt eine breite Blutspur.

In diese Provinzstadt wurde der junge Staatsanwalt Emre (Selahatti̇n Paşali) versetzt, er kommt aus der Hauptstadt Ankara. Bei den Jägern handelt es sich um den örtlichen Bürgermeister und seine Entourage. Emre legt sich sofort mit ihnen an, weil das Herumschiessen in einer Wohngegend verboten ist. Kein guter Einstand.

Regisseur und Drehbuchautor Emin Alper hat sich mit gesellschaftskritischen Filmen einen Namen gemacht. «Burning Days» handelt denn auch von Korruption und politischen Intrigen: Der Staatsanwalt übernimmt für einen Kollegen, der seinen Posten Hals über Kopf verlassen hat. Dabei läuft gerade ein grosser Prozess, in dem Anwohner den Bürgermeister verklagt haben: Weil der das Grundwasser übermässig angezapft habe, seien überall in der Stadt die riesigen Sinklöcher entstanden, die sogar schon einen Stall mitgerissen hätten.

Als der Bürgermeister Emre zu sich nach Hause einlädt, zögert der Staatsanwalt erst. Schliesslich geht er doch hin – und bereut es bald. «Burning Days» ist ein Politthriller, der seine Handlung langsam, aber konsequent entwickelt. Und so befindet sich der Staatsanwalt bald in einer ähnlichen Situation wie das Wildschwein am Anfang. (ggs)

À plein temps

Drama von Eric Gravel, F 2021, 88 Min.

Stress im Job? Der ist leider gar nichts im Vergleich zum Alltag von Julie (Laure Calamy), die als alleinerziehende Mutter in einem Dorf in der Umgebung von Paris wohnt. Im Morgengrauen bugsiert sie ihre beiden Kinder zur Tagesmutter und fährt daraufhin mit dem Regio in ein Luxushotel in der Stadt, wo sie als Teamchefin der Zimmermädchen arbeitet.

Dummerweise streiken gerade die Bahnangestellten und hat Julie ein Vorstellungsgespräch, das genau an jenem Nachmittag ansteht, an dem sie eine neue Mitarbeiterin einführen sollte. Und wieso geht ihr Ex-Mann nie ans Telefon?

Das Drama von Eric Gravel tippt die politischen Brennpunkte an – die sozialen Proteste treffen die prekärsten Schichten; das Homeoffice gehört den Privilegierten. Am Ende ist es das packend hochtourige Porträt einer Frau mitten im Zusammenbruch, die trotz allem ihre Hoffnung auf ein Leben ausserhalb der verschleissenden Routinen nicht aufgibt. (blu)

Lichtspieler

Dokumentarfilm von Hansmartin Siegrist, CH 2022, 102 Min.

Den Westschweizer François-Henri Lavanchy-Clarke (1848–1922) kennt heute kaum noch jemand, dabei hat er Unglaubliches geleistet: Er war Krankenpfleger für das Rote Kreuz im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und erlebte das Ende der Bourbaki-Armee mit. Er gründete ein Blindenhilfswerk und war als Seifenfabrikant erfolgreich. Und er war ein Filmpionier – er brachte als Erster die Werke der Brüder Lumière in die Schweiz. Selbst hat er ebenfalls gefilmt. So stammen die ältesten bekannten Aufnahmen von Zürich von ihm; sie zeigen die Eröffnung des Landesmuseums.

«Lichtspieler» zeichnet das Leben von Lavanchy-Clarke nach, schildert, wie sein Schaffen wiederentdeckt wurde, und zeigt viele Ausschnitte daraus. Der Dokfilm ist etwas gemächlich, aber äusserst informativ. (ggs)

This England

Miniserie von Michael Winterbottom, GB 2022, 6 Folgen

Ausgerechnet Shakespeare-Fachmann und zwischenzeitlicher Marvel-Regisseur Kenneth Branagh spielt uns den ehemaligen britischen Premier Boris Johnson in dieser ausgesprochen aktuellen Miniserie von Michael Winterbottom («The Trip»).

Die Besetzung passt perfekt: «This England» erzählt, wie Johnson ab Anfang 2020 versucht, die Corona-Pandemie in den Griff zu kriegen, und bald selbst auf der Intensivstation liegt. Branagh kriegt Johnsons Gefuchtel und seinen stotternden Charme grandios hin; sein Boris ist mal jovialer Schelm, mal überforderter Chef. Fast gewinnt man ihn ein wenig lieb in dieser zackigen Serie, die aus verschiedenen Perspektiven auf die Auswirkungen der Pandemie schaut, mit besonderem Blick aufs Gesundheitswesen.

Da will «This England» viel auf einmal sein: Systemdiagnose und Krisenbericht, Office-Komödie und Skizze von menschlichen Tragödien. Ganz zusammen fügt sich das nicht, aber wenn Kenneth Branaghs Boris wieder wie ein abgehalfterter Fussballtrainer durch die Gänge von Downing Street buckelt, ist das ein Genuss. (blu)

Auf Sky Show

Wij

Horror von Georgij Kropatschjow und Konstantin Erschow, UdSSR 1967, 77 Min.

In der Sowjetunion wurden auch Horrorfilme gedreht; «Wij» ist ein Klassiker des Genres. Da soll ein Theologiestudent Totenwache am Sarg einer jungen Frau halten. Die war im Leben aber eine Hexe, und so suchen die Geister und Monster, die sie kannten, den Studenten jede Nacht heim.

Zur Vorstellung gibts eine Einführung von Dr. Alexander Herbert, der jüngst ein Buch über den sowjetischen Horrorfilm geschrieben hat. Die Kollekte geht an Hilfsprojekte für die Ukraine. (ggs)

Mi 26.10., 19 Uhr, Last Tango, Sihlquai 274

The Good Nurse

Drama von Tobias Lindholm, USA 2022, 121 Min.

Charles Cullen war 16 Jahre lang Pfleger in zehn verschiedenen US-amerikanischen Krankenhäusern, bevor ihm das serienmörderische Handwerk gelegt werden konnte. Warum das so lange dauerte, zeigt nun «The Good Nurse», ein Film, der zunächst von einer ungewöhnlichen Freundschaft erzählt.

Cullen (Eddie Redmayne) sucht in einem Spital in New Jersey die Nähe zu seiner herzkranken Kollegin Amy (Jessica Chastain), die es sich als unversicherte Alleinerziehende nicht leisten kann, sich operieren zu lassen. Zugleich häufen sich die Todesfälle im Spital. Doch die Ermittler kommen nicht weiter, weil das Risikomanagement des Krankenhauses kaum Unterlagen rausrückt.

Man könnte also sagen, dass dieser Thriller vor allem auf das US-Gesundheitssystem zielt, es ist aber auch eine menschliche Belastungsprobe: Wie sich das Duo Chastain/Redmayne von unbeschwerter Hilfsbereitschaft in gegenseitiges Misstrauen reinsteigert, zeugt jedenfalls von exzellenter Schauspielkunst. (zas)

Auf Netflix

The Deal

Dokumentarfilm von Chiara Sambuchi, D 2022, 89 Min.

Eine nigerianische Sozialarbeiterin, eine italienische Staatsanwältin und ein deutscher Polizist stehen im Zentrum dieser Doku. Die drei kämpfen gegen ein Netzwerk von Menschenhändlern, die von Nigeria aus Frauen nach Europa schleusen und zur Prostitution zwingen – eins der Opfer kommt ebenfalls ausführlich zu Wort. Im Anschluss an die Vorführung gibts eine Podiumsdiskussion zur Situation in der Schweiz. (ggs)

Do 20.10., 19.30 Uhr, Rote Fabrik

