Film-Highlights der Woche – In «Cascadeuses» stecken Stuntfrauen Schläge ein Neben der Doku empfehlen wir ein Festival mit arabischen Filmen, eine Mysteryserie um ein Geisterschiff und ein Wiedersehen mit Hannibal Lecter. Gregor Schenker Pascal Blum

Eine angehende Stuntfrau lernt, wie man sich verprügeln lässt. Szene aus «Cascadeuses». Foto: Filmcoopi

Cascadeuses

Dokumentarfilm von Elena Avdija, CH/F 2022, 85 Min.

An einem Weihnachtsessen mit ihrer Familie erzählt Petra Sprecher von ihrem Beruf – die Baslerin arbeitet als Stuntfrau in Hollywood, war in «Minority Report» und «Pirates of the Caribbean» im Einsatz. Einmal habe sich eine Kollegin bei einem Autostunt schwer verletzt, sie musste für sie einspringen. «Darum stellt man verschiedene Stuntleute an: Wir sind auswechselbar», sagt Sprecher am Tisch. «Unser Gesicht ist ja eh nie im Film.»

«Cascadeuses» ist das ebenso intime wie aufschlussreiche Porträt von drei Stuntfrauen. Neben Sprecher sehen wir die Französin Virginie Arnaud, eine Pionierin in ihrem Beruf – früher war es üblich, dass Schauspielerinnen von Männern in Perücken gedoubelt wurden.

Dank Wegbereiterinnen wie Arnaud gehen heute auch viele Frauen in die Stuntschule, darunter Estelle Piget. Wir erleben, wie die Anfängerin mit der Klasse Kampfszenen trainiert oder übt, wie man sich von einem Auto anfahren lässt, ohne sich dabei zu verletzen.

«Cascadeuses» zeigt aufregende Arbeitseinsätze, aber das Schicksal der Stuntfrauen ist hart: Sie tragen körperliche Schäden davon für einen Beruf, zu dem es gehört, sich aus dem Rampenlicht rauszuhalten. Und sie erleben direkt, dass im Kino Frauen immer noch passivere Rollen spielen als Männer. «Ursprünglich wollte ich Stunts machen, um mich für Filme zu prügeln», sagt eine Klassenkameradin von Estelle Piget, die schon etwas Berufserfahrung hat. «Stattdessen sterbe ich und stecke Schläge ein.» (ggs)



6th Arab Film Festival

Das Festival präsentiert zeitgenössisches arabisches Kino. Zu entdecken gibts etwa die Doku «Eleven Days in May»: Im Mai 2021 kam es im Konflikt zwischen Israel und Palästina zu den blutigsten Auseinandersetzungen seit Jahren. Auslöser waren Ausschreitungen in Ostjerusalem und auf dem Tempelberg. Als Reaktion schoss die Hamas Raketen ab, worauf Israel mit einem elftägigen Raketenbeschuss auf Gaza antwortete. Fast 200 Menschen starben, 66 davon waren Kinder.

Das bewegte den palästinensischen Regisseur Mohammed Sawwaf dazu, deren Angehörige zu porträtieren. Sein Film – gedreht mit Co-Regisseur Michael Winterbottom («A Mighty Heart») und mit Kate Winslet als Erzählerin – ist ein Testament im Dienst der Opfer. Ein Kind nach dem anderen stirbt, die Repetition des Horrors ist kaum auszuhalten. Gleichzeitig wird hier ein konkreter politischer Konflikt zu einem Dokument des menschlichen Leidens universalisiert. Es ist ein erschütternder Bericht. Aber auch einer, der kaum etwas über die Zusammenhänge verrät. (blu)

1899

Mysteryserie von Jantje Friese und Baran bo Odar, D 2022, 8 Folgen

Geisterhäuser sind unheimlich, Geisterschiffe jedoch gruseliger – bewegen sie sich doch auf Ozeanen, die mit ihren riesigen Weiten und undurchdringlichen Tiefen einen ganz eigenen Schrecken verbreiten. Daraus zieht auch die Mysteryserie «1899» ihre Atmosphäre. Sie dreht sich um einen Ozeandampfer voller europäischer Auswanderer, die Ende des 19. Jahrhunderts nach New York wollen.

Unterwegs empfängt die Crew ein Signal – es stammt von einem Schwesternschiff, das vor Monaten spurlos verschwunden ist. Es geschehen viele seltsame Dinge, und alle Figuren haben düstere Geheimnisse. «1899» trägt also ganz schön dick auf, ähnlich wie «Dark», die Vorgängerserie von Jantje Friese und Baran bo Odar. Aber gruselig ist sie. (ggs)

Women in Film Festival

Seit drei Jahren existiert dieses Festival, und es laufen drei Tage lang Dokumentarfilme von Frauen über Frauen. «Girls Painting» etwa folgt jungen Graffiti-Künstlerinnen in Argentinien, «Closeness» aus Russland porträtiert die Liebe einer Mutter zu ihrer kleinen Tochter, und die französische Regisseurin Cécile Mavet zeigt in «Wild Woman», wie sie sich ein halbes Jahr lang in eine abgelegene Waldhütte zurückzieht – dort arbeitet sie an Interviews, die sie mit Frauen über Spiritualität geführt hat. Diese und alle anderen Beiträge sind während der Festivaltage auch online auf Blue TV abrufbar. (ggs)

Fr 18.11.–So 20.11., Corso, womeninfilmfest.com

Der Traum vom grossen blauen Wasser

Dokumentarfilm von Karl Saurer, CH 1993, 96 Min.

Der Film zeigt, wie ein Hochtal für einen Stausee überflutet wird. Foto: Reck Filmproduktion

Flächenmässig ist der Sihlsee im Kanton Schwyz der grösste Stausee der Schweiz. Er entstand 1937 für das Etzelwerk; damals wurden Bauernhöfe, Kapellen und Brücken überschwemmt. Hunderte Leute verliessen ihren Wohnort, vom neuen Kraftwerk versprach man sich Arbeitsplätze und Wohlstand. Regisseur Karl Saurer, selbst im nahen Einsiedeln aufgewachsen, geht in seiner Doku den Ursprüngen des Projekts nach und erzählt, was nach der Stauung passiert ist. Der Film von 1993 wird in einer frisch restaurierten Fassung gezeigt. (ggs)

So 20.11., 12.10 Uhr, Riffraff

Offene Leinwand

Die Rote Fabrik bietet dem filmischen Nachwuchs eine Bühne. Foto: Rote Fabrik

Mit der «Offenen Leinwand» bietet die Rote Fabrik dem filmischen Nachwuchs regelmässig eine Bühne. Ambitionierte Laien und Amateurinnen können ihre selbst gemachten Werke präsentieren, ganz gleich, ob Horrorfilm, Musikvideo oder Kurzdoku. Es darf einfach nicht professionell sein. Die Beiträge kann man ab 18 Uhr auf USB-Stick oder DVD einreichen; die Macherinnen und Macher müssen bei der Vorführung persönlich anwesend sein. Am Ende bestimmt das Publikum den besten Film. (ggs)

Do 17.11., 20 Uhr, Rote Fabrik, Aktionshalle

The Silence of the Lambs

Thriller von Jonathan Demme, USA 1991, 118 Min.

In der Reihe Cinépassion werden Filme vorgeführt und psychoanalytisch besprochen. Dieses Mal nimmt sich der Film- und Kulturwissenschaftler Andreas Jacke «Silence of the Lambs» vor. Themen bietet der Film genug: Eine junge Frau wird von einem Serienkiller entführt, eine FBI-Agentin (Jodie Foster) soll sie aufspüren. Und zwar mithilfe eines anderen Killers: Hannibal Lecter (Anthony Hopkins). (ggs)

Sa 19.11., 10.30 Uhr, Arthouse Piccadilly

