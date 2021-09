Energiekrise hat Folgen – In China geht das Licht aus Bei Tesla standen zeitweilig die Bänder still, auch Apple konnte nicht wie gewohnt fertigen: Warum in China der Strom immer wieder ausfällt. Christoph Giesen aus Peking

Lichtershow in Peking Ende Juni aus Anlass des hunderjährigen Jahrestags der Kommunistischen Partei. Doch Strom ist in China Mangelware. Foto: Noel Celis (AFP)

Stockdunkle Strassen, weil die Laternen auf einmal ausgeschaltet sind, Einkaufszentren, die früher schliessen und ihre Leuchtreklamen gedimmt haben. Fabriken, die die Produktion aussetzen müssen: Bei Tesla standen zeitweilig die Bänder still, und auch bei Apple konnte nicht wie gewohnt gefertigt werden. Das staatliche Fernsehen berichtete von 23 Arbeitern, die in der nordöstlichen Provinz Liaoning mit Rauchgasvergiftungen in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, weil das Lüftungssystem ihrer Fabrik plötzlich ausfiel und die Männer giftige Dämpfe einatmeten. Alle diesen Meldungen haben ein und dieselbe Ursache: In weiten Teilen Chinas ist auf einmal der Strom knapp geworden. Und es hält an.

In Jiangsu, einer Provinz in der Nähe von Shanghai, haben etliche Stahlwerke dichtgemacht. Mancherorts dürfen die Einwohner keine Wasserkocher oder Mikrowellen benutzen. Im nahegelegenen Zhejiang wurden etwa 160 energieintensive Unternehmen geschlossen. Und in Fushun, einer Stadt in Liaoning, setzen die Behörden die Einwohner mehrerer Stadtbezirke und ländlicher Gebiete über einen Stromausfall von bis zu 15 Stunden am Mittwoch und Donnerstag in Kenntnis.

Auslandshandelskammern starten bereits Umfragen unter ihren Mitgliedsunternehmen. Wer ist betroffen? Wie viele Stunden ist der Strom abgedreht worden? Gibt es Produktionsausfälle zu beklagen?

Peking will Stromverbrauch reduzieren

Ein Grund für die Misere liegt in den Klimazielen der Zentralregierung. Peking will den Stromverbrauch in diesem Jahr um drei Prozent reduzieren. Die Provinzregierungen haben deshalb die Vorgaben für den Stromverbrauch zuletzt nochmals verschärft. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte Ende 2020 auf einem Gipfel der Vereinten Nationen zum Klimawandel verkündet, dass das Land seine Kohlendioxidemissionen pro Einheit des Bruttoinlandsprodukts bis 2030 um mehr als 65 Prozent gegenüber dem Niveau von 2005 senken werde.

Nach Angaben der wichtigsten Planungsbehörde des Landes, der National Development and Reform Commission (NDRC), haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres jedoch nur zehn von 30 Regionen ihre Energieeinsparziele erreicht. Bis August stieg der Stromverbrauch landesweit gar um etwa zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an. Als Reaktion auf diese kollektive Überschreitung kündigte die NDRC Mitte September härtere Strafen an. So sollten lokale Beamte für die Begrenzung des absoluten Energiebedarfs in ihren Regionen zur Rechenschaft gezogen werden. Nun wird Strom gespart, koste es, was es wolle.

Ein zweites Problem sind die steigenden Kohlepreise, noch immer wird der Grossteil des chinesischen Stroms aus Kohle gewonnen. Der anhaltende Handelsstreit mit Australien, dem weltweit zweitgrössten Kohleexporteur, hat dazu geführt, dass Lieferungen nach China stark eingeschränkt wurden. Zudem verschärften die lokalen Behörden die Sicherheitsstandards für chinesische Bergwerke, nachdem es zu einer Reihe von Unfällen gekommen war. Die Kohlepreise sind an den chinesischen Terminmärkten in den vergangenen drei Monaten um rund 50 Prozent gestiegen.

Die Folge: Für viele Kraftwerksbetreiber lohnt es sich im Moment gar nicht, Strom zu erzeugen, der Preis ist staatlich fixiert, mit jeder Kilowattstunde verlieren Energieunternehmen Geld, je mehr Strom sie bereitstellen, desto grösser ist der finanzielle Schaden. Also halten sich die meisten Kraftwerkbetreiber eisern an die Stromsparvorgaben aus Peking.

Folgen für die Weltwirtschaft

Für die chinesische Wirtschaft kommt all das zur Unzeit. Eigentlich hatte sich die Volksrepublik von der Corona-Krise zunächst gut erholt, doch in den vergangenen Monaten hat sich die Dynamik abgeschwächt: Lieferkettenengpässe, Halbleiterknappheit und ein härteres Vorgehen gegen die Verschuldung von Unternehmen fordern ihren Tribut. Hinzu kommen Kontakteinschränkungen wegen des Auftretens der ansteckenderen Delta-Variante in mehreren Provinzen.

Nun das Energiedebakel: «Der Stromversorgungsschock der zweitgrössten Volkswirtschaft und der grössten herstellenden Industrie der Welt wird sich auf die globalen Märkte ausbreiten und sich auf sie auswirken», notieren die Analysten des Finanzhauses Nomura und senken die Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr auf 7,7 von zuvor 8,2 Prozent.

