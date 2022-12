Wieder eröffnetes Traditionslokal – In den Drei Stuben braucht es für die Mutprobe keinen Mut Das Restaurant im Quartier Unterstrass wird neu von den Leuten des The Artisan in Wipkingen geführt. Das passt – nur nicht für ganz intime Gespräche. Emil Bischofberger

Keine Mutprobe: Fein aufgeschnitten erinnert das Rindszungen-Carpaccio wenig an das ganze Organ. Foto: PD

Die neue Crew der Drei Stuben benötigt keine Anlaufzeit. Vor einem Monat hat sie das Lokal in Unterstrass übernommen, bei unserem Besuch ist dieses bis auf den letzten Platz besetzt. Wir erhalten gerade noch einen Tisch am frühen Abend. Die Betreiber von The Artisan in Wipkingen, die den Traditionsbetrieb neu führen, haben bei ihrer Stammkundschaft offensichtlich erfolgreich Werbung gemacht. «Zudem gibt es viele Leute, die nun wiederkommen, weil sie das Haus mögen», sagt Mark Thommen, der Gründer des Artisan.