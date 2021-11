Neues Buch - In den Gärten des Grauens wirds weihnachtlich

Ulf Soltau schreibt gegen pflanzenlose Schottergärten an. Bereits erscheint sein drittes Buch über die «Gärten des Grauens». Im Gespräch erklärt der deutsche Biologe, warum manche Leute leblose Steinwüsten anlegen.

In den Gärten des Grauens wirds weihnachtlich

Sind die Leute noch nicht wachgerüttelt?

Ich vermute, es ist bei den Gärtnern wie in anderen Bereichen unserer Gesellschaft: Es bilden sich Blasen. Die Schottergärtner und die Naturgärtner kommen irgendwie nicht miteinander in Kontakt, und so bekommen Schottergärtner kein Gegensteuer.