Meinung zu Corona-Regeln – In den Heimen sind alte und behinderte Menschen Gefangene Was gegenwärtig mit unseren Angehörigen in den Heimen gemacht wird, sei Freiheitsberaubung und Nötigung, sagt der Ex-Chef des Amts für Justizvollzug. Meinung Thomas Manhart

Thomas Manhart (rechts) besucht seinen behinderten, in einem Wohnheim lebenden Sohn. Foto: Andrea Zahler

Meine betagte Mutter wohnt seit bald fünf Jahren in einem Altersheim. Am Samstag, 16. Mai, durfte ich sie dort erstmals nach zwei Monaten wieder besuchen. Ich traf erwartungsgemäss verschlossene Türen an. Eine sehr freundliche Dame holte mich ab und führte mich durch die Eingangsschleuse. Spätestens da stellte sich das mir als ehemaligem Vollzugschef sehr vertraute Gefängnisgefühl ein: erste Tür auf und zu, kurzes Warten, zweite Tür auf und zu. Im Empfangsbereich war mit Stellwänden ein improvisiertes Besuchszimmer eingerichtet worden. Dort erwartete mich hinter einer Trennscheibe aus Glas bereits meine alte Mutter.