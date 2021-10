Pflegende am Limit – «In den letzten zwei Monaten kam ich auf 60 Überstunden» Viel Stress und wenig Lohn. Fünf Pflegerinnen und Pfleger erzählen von ihrer Arbeit und weshalb sie die Pflegeinitiative unterstützen. Markus Brotschi

Barbara Steinhauer arbeitet im Inselspital Bern als Pflegefachfrau und hatte wegen des Stresses Angst, dass i hr Fehler passieren könnten . Foto: Christian Pfander

Barbara Steinhauer (36), Pflegefachfrau

«Ich arbeite seit 18 Jahren als Pflegefachfrau und verfüge über ein Nachdiplom für Intensivpflege (IPS). Allerdings will ich nicht mehr auf Intensivstationen arbeiten, solange sich die Arbeitsbedingungen dort nicht grundlegend ändern.

Ich musste auf der IPS manchmal 6 Nachtschichten hintereinander leisten, für mich war diese Belastung zu gross. Weil ich tagsüber nicht gut schlafen konnte, war ich während der Nachtdienste nicht ausgeruht, deshalb hatte ich Angst, dass mir ein Fehler passieren könnte.

Nun arbeite ich in der Rhythmologie und habe keine Nachtschichten mehr. Auf dieser Abteilung werden Patientinnen und Patienten mit Herzrhythmusstörungen behandelt. Ich überwache und betreue sie während des Eingriffs, verabreiche Medikamente. An sich sind die Arbeitszeiten auf dieser Abteilung attraktiv. Wir leisten Dienst in zwei Schichten von 7.30 Uhr bis 20 Uhr.