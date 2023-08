Drohende Wohnungsnot – In den Niederlanden steigen die Mietpreise trotz Kaufverbot In der Schweiz überbieten sich die Parteien mit Vorschlägen, um den Wohnungsmarkt in den Griff zu kriegen. Der Fall Holland zeigt, dass das gründlich schiefgehen kann. Armin Müller

Steigende Preise sind auch in den Niederlanden ein grosses Problem: Die berühmten Cube-Häuser in Rotterdam – jeder Würfel ist eine Dreizimmerwohnung. Foto: Alfred Reich (LAB)

Plus 28 Prozent: So stark sind in der Schweiz gemäss Bundesamt für Statistik seit 2017 die Preise für Wohnimmobilien gestiegen. Durchschnittsverdiener können sich Wohneigentum nicht mehr leisten. Immobilienspekulanten und institutionelle Anleger wie Versicherungen, Pensionskassen und Immobiliengesellschaften trieben die Preise und die Mieten hoch, klagt die politische Linke.