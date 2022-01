5:2 gegen Ambri-Piotta - In den Schlussminuten belohnen sich die Zürcher

Die 3 Infos einblenden

Dominik Diem

Der Center feierte am Dienstag seinen 25. Geburtstag. Allerdings konnte der Stürmer dies nicht auf dem Eis tun, nach der unkorrekten Charge von Andres Ambühl letzte Woche ist er noch nicht einsatzfähig.

Inti Pestoni

Der Sohn der Leventina fühlt sich seit seiner Rückkehr in die Heimat wieder so richtig wohl. Der Assistent zum 1:1 hat mit 32 Skorerpunkten so viele Zähler auf dem Konto wie nie in den fünf Qualifikationen für die ZSC Lions, Davos und Bern.

Maxim Noreau

Der Offensiv-Verteidiger erhielt vom Team Canada ein Aufgebot für die Olympischen Spiele. Noreau war bereits vor vier Jahren in Pyeongchang dabei und war dort ein Leader bei den «Ahornblättern», die damals schon ohne NHL-Spieler angetreten waren.