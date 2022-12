Budget 2023 des Kantons Zürich – In der Budgetdebatte klagen alle, und Ernst Stocker wird sauer Die Zahlen des Kantons sind rot. Das sorgt für noch rötere Köpfe im Kantonsrat. Heftig gestritten wird über die Löhne der kantonalen Angestellten. Wir berichten laufend. Pascal Unternährer Silas Zindel (Fotos) UPDATE FOLGT

Regierungsrat Ernst Stocker (SVP) nervte sich über jene, die in seinen Augen schwarz malen und den Kanton Zürich ungünstig darstellen. Foto: Silas Zindel

18 Milliarden Franken: Über diesen grossen Betrag entscheidet seit Montagmorgen der Kantonsrat. Der Betrag ist die Summe der Kosten aller staatlicher Handlungen des Kantons Zürich. Wenn so viel Geld im Spiel ist, herrscht selten Konsens. Die Kantonspolitikerinnen und -politiker werden in mehreren Sitzungen an mehreren Tagen leidenschaftlich über grössere Posten, aber auch Details streiten.