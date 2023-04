Neue Chefinnen – In der Exer-Bar gibts jetzt Comfort-Food und starke Drinks Das Lokal im Kreis 4 wird neu von zwei Frauen geprägt, die sich einst bei der Arbeit im Dolder kennen lernten. Sie präsentieren einen herausfordernden 7-Gänger. Emil Bischofberger

Das neue Duo in der Exer-Bar: Barchefin Paulina Bastian (l.) und Köchin Sandra Böhm. Foto: Andrea Zahler

Der K.-o.-Schlag ist es nicht. Aber angezählt sind wir nach dem Espresso Martini, der unser Menü abschliesst. Das ist kein Votum gegen den Cocktail, im Gegenteil: Dieser ist überaus lecker. Er ist allerdings nicht der erste des Abends, sondern bereits der dritte. Und drei Gläser Wein plus ein Most waren davor auch noch dabei. Alles in allem: des Guten zu viel.