Angst vor nächstem Parteiübertritt – In der GLP geht die Sorge um In der GLP-Küche brodelt das Gerücht, dass es bald einen «Fall Garcia light» geben könnte und dass der nächste Übertreter Markus Merki heissen könnte. Was ist da dran? Sabrina Bundi

Gibt Markus Merki bald ein Comeback im Zürcher Gemeinderat? Und bleibt er seiner Partei treu? Foto: PD

Die Augen der GLP sind dieser Tage auf Patrick Hässig gerichtet. Der Zürcher Gemeinderat wurde im Februar frisch in den Kantonsrat gewählt und trägt nun ein Doppelmandat. Sollte er seinen Posten im Gemeinderat abgeben, würde GLP-Kollege Markus Merki nachrücken. Das wiederum scheint einige Mitglieder der GLP zu besorgen. Denn Markus Merki gilt als wirtschaftsliberal, als Verbündeter von Isabel Garcia, und er macht auch aus seiner Kritik gegen die eigene Partei kein Geheimnis. «Die Partei ist mir in den letzten Jahren zu sehr an den linken Rand gerutscht», sagt er.

Aus diesen Gründen spekulieren – oder befürchten – drei Mitglieder der GLP, die namentlich nicht genannt werden wollen, dass Merki, sollte er im Gemeinderat nachrücken, die GLP für die FDP verlassen könnte.

Was sagen Hässig und Merki?

Alles hängt zunächst davon ab, ob Patrick Hässig seinen Platz im Gemeinderat freigeben wird. Hässig selber sagt: «Ich habe noch nicht entschieden, was ich machen werde. Ich werde mir das zusammen mit der Partei gründlich überlegen.»

Auch Markus Merki will sich nicht festlegen. Ihn würden die Spekulationen momentan kaltlassen, sagt er auf Anfrage. Der Chefbauleiter aus dem Kreis 11 würde im Gemeinderat ein Comeback geben, er sass bereits von 2014 bis 2022 für die Grünliberalen im Gemeinderat. Ob er die Partei wechseln wollen würde, wenn er nachrückt? Er macht keine Bekenntnisse, weder zur GLP noch zu anderen Parteien: «Solange Patrick Hässig seinen Rücktritt nicht bekannt gegeben hat, mache ich mir noch gar keine Gedanken darüber.»

Das GLP-Merki-Gerücht besagt weiter, dass die FDP GLP-Mitglieder auf einen Parteiwechsel anspreche. Politische gesehen könnte die FDP Interesse an Merki haben. Trifft dieses Gerücht also vielleicht auf Merki zu? Merki selber sagt: «Ich rede viel mit allen Parteien, ich bin ja auch Präsident des FC Gemeinderat.» Gleiche Frage an die FDP: Hat sie Merki bereits angesprochen? Gemeinderatskollege Përparim Avdili sagt auf Anfrage, das habe er nicht, er gehe nicht aktiv auf unzufriedene GLPler zu.

EDU will weitere «Garcia-Fälle» verhindern

Ein Parteiwechsel kurz nach der Kantonsratswahl, wie im Fall Isabel Garcia, soll künftig keine Auswirkung mehr auf die Mehrheiten im kantonalen Parlament haben. Dies fordert die EDU in einer Motion. Sie möchte eine gesetzliche Regelung, die vorschreiben soll, dass der Sitz bei der bisherigen Partei bleibt. Somit würde der erste Ersatzkandidat oder die erste Ersatzkandidatin nachrücken. So wird es auch schon gehandhabt, wenn ein gewähltes Parlamentsmitglied zwischen Wahl und Legislaturbeginn zurücktritt, in einen anderen Kanton zieht oder stirbt. In einer der kommenden Sitzungen wird das Parlament über den Vorstoss debattieren.

Sabrina Bundi arbeitet seit 2023 im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft des “Tagesanzeigers”. Die Bündner Journalistin hat an den Universitäten Bern und Fribourg Germanistik und Rätoromanisch studiert. Mehr Infos @sabundi

