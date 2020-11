Corona-Krise in der Hotelerie – «In der jetzigen Zeit braucht es Grosszügigkeit von allen» Guglielmo L. Brentel, Präsident von Zürich Tourismus, rechnet mit weiteren Konkursen von Hotels und Restaurants. Er hat aber auch Ideen, wie die Probleme gelöst und Gäste angelockt werden könnten. Tina Fassbind

Guglielmo L. Brentel, Präsident von Zürich Tourismus Bild: Dominique Meienberg

Die Zürcher Hotelerie ächzt unter den Folgen der Corona-Pandemie. «Ascot», «Swissôtel» und «X-Tra» mussten bereits schliessen. Der Präsident von Zürich Tourismus, Guglielmo L. Brentel, rechnet mit weiteren Konkursen, denn kein Hotel verdiene derzeit Geld, sagt er gegenüber der NZZ.

Laut Brentel gibt es im Kanton Zürich über 24’000 Arbeitsplätze in der Hotellerie und Gastronomie. Die Hotellerie mache rund 4 Prozent des Bruttosozialproduktes aus. Eine renditestarke Branche sei es aber nicht. Hinzu komme, dass Zürich zu den «ganz grossen Leidtragenden» der Corona-Pandemie gehöre, weil Flugreisen derzeit kaum möglich sind.

«Schweizer machen gerade einmal einen Viertel der Hotelgäste aus. Mit ihnen allein können die Ausfälle in Zürich niemals kompensiert werden.» Guglielmo L. Brentel, Präsident von Zürich Tourismus

Die meisten Hotelgäste sind Amerikaner und Deutsche gefolgt von Asiaten und Engländer. «Schweizer machen gerade einmal einen Viertel der Hotelgäste aus. Mit ihnen allein können die Ausfälle in Zürich niemals kompensiert werden», sagt Brentel. Nach einem kleinen Aufschwung im Sommer habe man damit gerechnet, dass sich der europäische Geschäftstourismus im Herbst wieder erhole. «Das war jedoch nicht der Fall.» Wenn keine Ausländer kommen und so 75 Prozent des Markts wegbrechen, lösen laut Brentel auch kreative Ideen wie Pop-Up-Restaurants oder Umnutzungen der Hotelzimmer die Probleme der Branche nicht.

Darlehen vom Staat

Die Zimmerbelegung sei während des Lockdowns von rund 80 auf 10 Prozent gesunken und im Sommer wieder auf 20 Prozent gestiegen. «Ich vermute, dass wir uns jetzt wieder bei rund 10 Prozent bewegen», sagt Brentel. Mit der Härtefallregelung, über die momentan in Bern diskutiert wird, sei dem Problem nicht beizukommen, weil es nach dem Giesskannenprinzip funktioniere. «Im Gespräch sind 500 Millionen Franken an A-fonds-perdu-Beiträgen. Geteilt durch 5000 Hotels in der Schweiz wären das knapp 80’000 Franken pro Betrieb.»

«Der Staat sollte nur ein Risiko für 50 Prozent des geliehenen Geldes tragen, den Rest sollte der Immobilienbesitzer übernehmen.» Guglielmo L. Brentel

Er wünscht sich vom Staat möglichst unverzinsliche, rückzahlbare Darlehen. «Der Staat sollte nur ein Risiko für 50 Prozent des geliehenen Geldes tragen, den Rest sollte der Immobilienbesitzer übernehmen. So können die Hotelbetreiber zusammen mit den Hauseigentümern das Risiko einschätzen, das sie eingehen wollen.» Es liege schliesslich auch im Interesse der Eigentümer, den Konkurs der Mieter zu verhindern. «In der jetzigen Lage einen Nachmieter zu finden, der die gleich hohe Miete zahlt, wird schwierig bis unmöglich werden.»

Brentel sieht auch im Sonntagsverkauf eine Möglichkeit, die Lage zu entschärfen. Eine solche Lockerung würden helfen, inländische sowie ausländische Gäste anzulocken. Auch sei man derzeit daran, ein «Projekt mit Strahlkraft» auszuarbeiten, das Touristen nach Zürich bringen könnte - ähnlich wie die schwimmende Brücke von Christo und Jeanne-Claude auf dem Lago d’Iseo im Sommer 2016. «Wir haben ein paar Ideen, aber es ist noch nichts spruchreif», sagt der Präsident von Zürich Tourismus. Wichtig sei, dass Politik, Behörden und Anwohner hinter solchen Ideen stünden und diese nicht behindern. «In der jetzigen Zeit braucht es Grosszügigkeit von allen.»