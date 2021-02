Trotz hohen Corona-Zahlen – In der Konfliktregion Katalonien wird gewählt Wegen der Pandemie wird in der von Spanien abtrünnigen Region mit einer niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet. Viele haben aber schon mittels Briefwahl abgestimmt.

Abstimmen in der Pandemie: Ein älterer Mann macht es sich vor einem Wahllokal mitten in Barcelona gemütlich. Foto: Alberto Estevez (Keystone/14. Februar 2021)

In Katalonien hat am Sonntag trotz hoher Corona-Zahlen die Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Wegen der Pandemie wird mit einer niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet. Sogar Menschen in Quarantäne und mit dem Coronavirus Infizierte können wählen gehen. Ihnen soll die letzte Stunde der Wahl zwischen 19 und 20 Uhr vorbehalten bleiben. Viele stimmten auch bereits per Briefwahl ab. (Lesen Sie dazu unseren Artikel: Auch Menschen mit Corona sollen im Wahllokal ihre Stimme abgeben).

Gemäss ersten Berichten ist die Wahl planmässig angelaufen. Befürchtungen, dass viele Wahllokale wegen nicht erschienener Wahlhelfer nicht rechtzeitig bis 10 Uhr würden öffnen können, bestätigten sich nicht. Mehr als 99 Prozent der Wahllokale seien ordnungsgemäss eingerichtet, teilten die Behörden am Sonntagvormittag mit. Trotz kühlen Winterwetters mit gelegentlichen Schauern mussten die Wähler vor den Wahllokalen warten, um einzeln eingelassen zu werden. Es wurde eine niedrige Wahlbeteiligung erwartet.

Separatisten haben mehr Rückhalt auf dem Land

Umfragen zufolge könnten Befürworter und Gegner einer Abspaltung von Spanien in etwa gleich stark werden. Weil Stimmen in ländlichen Gebieten, wo Separatisten grösseren Rückhalt haben, mehr zählen als in grossen Städten wie Barcelona, wird eine Parlamentsmehrheit der separatistischen Parteien für möglich gehalten.

Allerdings sind sie uneins, ob erneut versucht werden soll, die Unabhängigkeit gegen den Willen der Zentralregierung zu erreichen. Der letzte Versuch dieser Art scheiterte 2017. Die Anführer wurden zu langen Haftstrafen verurteilt und die Region unter Zwangsverwaltung gestellt.

Die kompromissbereiteren Sozialisten, die inzwischen in Madrid regieren, können mit ihrem Spitzenkandidaten und bisherigen Gesundheitsminister Salvador Illa auf Stimmengewinne hoffen. Er setzt sich für Verhandlungen über den Status Kataloniens ein.

Mit ersten Prognosen wird kurz nach Schliessung der Wahllokale ab 20 Uhr gerechnet.

SDA/fal