Corona im Spital Affoltern – Das kleine Spital kämpfte ums Überleben – dann kam die Pandemie Für das Regionalspital Affoltern ist es schwierig, im Gesundheitsmarkt zu bestehen. Die Corona-Krise, so schlimm sie ist, sieht es nun als Chance. Susanne Anderegg

Der Corona-Patient macht Atemübungen, um sein Lungenvolumen zu steigern. Foto: Dominique Meienberg

Es war ein Freitagabend, als Walter W. auf die Notfallstation des Spitals Affoltern kam. Ausgerechnet. «Es war voll, das Personal am Rotieren», erzählt der 75-Jährige aus Hedingen. Trotzdem seien alle freundlich gewesen. «Meine Angst war sofort weg.» Eine Woche zuvor hatte er den Corona-Test gemacht, der positiv ausfiel. «Ich hielt sieben Tage zu Hause durch, dann ging es nicht mehr.» Die Sauerstoffsättigung des Blutes fiel unter 90 Prozent – der Schwellenwert für eine Spitaleinweisung.

Walter W. ist ein Fan des kleinen Spitals Affoltern – auch wenn er natürlich nur ungern selber Patient ist. Im Mai 2019, als die Bevölkerung des Knonauer Amtes über die Zukunft ihres Spitals abstimmte, gehörte er zur grossen Mehrheit jener, die eine Weiterführung guthiessen.

«Jetzt sieht man, wie schnell es gehen kann, dass man die Betten braucht», sagt Walter W. und nimmt das Atemübungsgerät in die Hände, das Pflegefachmann Tobias Kliese ihm reicht. Er atmet ein, so tief es geht, und stösst die Luft durch den Schlauch. Diese Übung macht er mehrmals täglich, mit immer besserem Resultat: Sein Lungenvolumen wächst. Der Corona-Patient erhält zudem Sauerstoff über ein Schläuchlein in der Nase sowie Cortison und ein Antibiotikum. Auch das Medikament Remdesivir stünde zur Verfügung, wie Kliese sagt. «Dafür war ich aber zu wenig krank», bemerkt Walter W. schmunzelnd.

Die Corona-Station war rasch eingerichtet

Im Spital Affoltern liegen 16 Corona-Patientinnen und -Patienten. Die meisten sind in der Region wohnhaft. Es wurden aber auch schon Patienten aus Zürich, Winterthur und gar Schaffhausen ins Knonauer Amt verlegt, weil die anderen Spitäler voll waren. «Wir können alle aufnehmen, ausser sie brauchen künstliche Beatmung», sagt Corina Maron, die Leiterin Pflege. Gerade für Menschen, die bewusst auf eine Beatmung oder intensivmedizinische Betreuung verzichten, sei Affoltern ein guter Ort, so Maron: «Wir haben hier Fachwissen in Palliativmedizin.»

Die Spitäler sind voll Infos einblenden Am Montag hat die Zahl der Corona-Patienten, die in einem Zürcher Spital liegen, mit 400 einen Höchstwert erreicht. Während der ersten Welle hatte die Höchstzahl bei 207 gelegen. Intensivmedizinische Betreuung brauchen momentan 68 Patientinnen und Patienten, 44 von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Die Spitäler sind derzeit voll ausgelastet, weil auch viele Operationen durchgeführt werden. Sie können aber ihre Corona-Kapazitäten laufend erhöhen, wenn dies nötig ist. Im Gegenzug müssen sie Wahloperationen absagen, um Personal und Platz freizuspielen. (an)

Das kleine Regionalspital ist bekannt für seine Spezialabteilungen: die Palliativstation, die Psychiatrie mit einer Mutter-Kind-Station, die Psychotherapie und die Akutgeriatrie. Daneben bietet es eine Grundversorgung in Chirurgie und Innerer Medizin inklusive Notfall, aber ohne Intensivstation. Die Geburtenabteilung musste Ende 2019 schliessen, da sie zu wenig ausgelastet und daher wirtschaftlich nicht mehr tragbar war. Die Betten wurden erst mal in den Keller gestellt.

Corina Maron wollte sie gerade entsorgen – da brach die Pandemie aus. Erste Welle, zweite Welle. Innert Kürze passte Maron zusammen mit dem Krisenstab den Betrieb den neuen Bedürfnissen an. Im ersten Stock richtete man eine Corona-Station ein; dort befinden sich in einem neueren Anbau die Zimmer für Zusatzversicherte, die über eigene Nasszellen verfügen, was die Pflege von ansteckenden Patienten vereinfacht. Der dritte Stock, wo früher die Wöchnerinnen lagen, wurde wieder in Betrieb genommen und dient jetzt als normale Bettenstation.

Fast hätte sie die alten Betten zu früh entsorgt: Corina Maron, Leiterin Pflege im Spital Affoltern. Foto: Dominique Meienberg

Mit Betten ist es aber nicht getan, es braucht auch Personal, und dies nicht zu knapp, denn die Betreuung von Corona-Kranken ist wegen der strengen Schutzmassnahmen aufwendig. Momentan sind Pflegefachkräfte extrem gesucht, da der Normalbetrieb in den Spitälern – anders als während der ersten Welle – weiterläuft. Doch auch da hatte Corina Maron Glück. Innert einer Woche gelang es ihr, zehn zusätzliche Mitarbeitende zu rekrutieren. «Ich war eben schneller als die anderen.»

Seit mehreren Wochen ist die Corona-Station nun konstant belegt. Rund fünf Prozent aller Corona-Patienten im Kanton Zürich werden in Affoltern behandelt. «Das zeigt klar, welch wichtige Aufgabe unser Spital in dieser Pandemie erfüllt», sagt Stefan Gyseler. Der frühere Präsident der Betriebskommission, der überaus engagiert und erfolgreich für das Spital gekämpft hatte, hat Anfang 2020 spontan die operative Leitung übernommen, weil der Spitaldirektor überraschend ausschied.

Gyseler und Maron wissen, dass es für ein Kleinspital schwierig ist, sich im Gesundheitsmarkt zu halten. Soeben musste das Paracelsus-Spital in Richterswil Konkurs anmelden. Auch in Affoltern gibt es einen Bereich, der nicht gut läuft: die Chirurgie. «Für Wahloperationen gehen die Leute lieber in ein spezialisiertes Spital mit schöner Infrastruktur», räumt Maron ein. Doch man brauche die Chirurgen für die Grundversorgung und für die akutgeriatrischen Patientinnen und Patienten.

2019 führte er einen engagierten Abstimmungskampf für das Spital Affoltern, nun leitet er es interimistisch: Stefan Gyseler, Gemeindepräsident von Hausen und Inhaber eines Treuhandbüros. Foto: Dominique Meienberg

Wenn es um die neuen Leistungsaufträge geht, die der Kanton 2023 vergibt, will die Spitalleitung die bestehenden Stärken weiter ausbauen. Maron und Gyseler sind überzeugt, dass sie es schaffen und Affoltern als Regionalspital überlebt. Und sie sind damit nicht allein: Auf die Ausschreibung für den Direktorenjob seien viele Bewerbungen eingegangen, sagt Gyseler. Bis Ende Jahr soll sein Nachfolger bestimmt sein.

Zurück auf der Corona-Station. Im Zimmer neben Walter W. liegt ein Patient, der von der anderen Seite des Kantons kommt, aus dem Tösstal. Vor zehn Tagen ging es ihm nicht gut, und er sollte ins Kantonsspital Winterthur eingeliefert werden. Dort gab es aber keinen Platz. «Nachts um ein Uhr brachten sie mich mit dem Krankenwagen hierher», erzählt Hans B.

Pflegefachmann Tobias Kliese misst den Sauerstoffgehalt im Blut des Patienten. Foto: Dominique Meienberg

Hans B. fühlt sich gut aufgehoben im Spital Affoltern. Dass er im Knonauer Amt niemanden kennt, ist egal: Corona-Patienten dürfen ohnehin nur sehr eingeschränkt Besuch empfangen. Fleissig macht er seine Atemübungen und zwischendurch auch einige Kniebeugen. Das Reden fällt ihm zusehends leichter. Bald darf er nach Hause.