Zu Besuch im Restaurant Sonne in Zürich – In der Milieu-Beiz isst man scharf Das Restaurant Sonne im Kreis 4 ist der Treffpunkt im Rotlichtviertel, es ist aber auch ein Speiserestaurant. Seine Thai-Küche ist empfehlenswert. Thomas Zemp

Von der Stimmung in der Gartenbeiz kriegen die beiden Köchinnen im Restaurant Sonne nichts mit. Foto: Anna-Tia Buss

Es ist ein spezielles Publikum, das sich unter dem Vordach des Restaurants Sonne an der Hohlstrasse trifft. Da sind zum einen die Männer, die vor ihren Bieren und Colas sitzen – eher im mittleren und höheren Alter. Und da sind auf der anderen Seite die Frauen – momentan so viele wie noch nie –, die auf Arbeit und Kundschaft warten. Die meisten von ihnen stammen aus dem Osten Europas. Für ihre Dienstleistungen steigen sie mit ihren Klienten in die Zimmer über dem Restaurant. So offen wie hier wird das Geschäft mit der körperlichen Liebe in Zürich sonst nirgends gelebt.