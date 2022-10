Japan-Spaziergang im Test – In der Natur Japanisch lernen Der Audiowalk von Ronja Sakata regt die Sinne an: Dabei wird praktisches Insiderwissen über Japan gesammelt und im Zürcher Wald gebadet. Claudia Jucker

In die Schweizer Berge blicken, aber geistig im Shinkansen-Schnellzug durch Japan reisen. Foto: Mina Speck

In Japan gibt es professionelle Ansteher, die sich pro forma in die Warteschlange vor einem Restaurant stellen, um es so aussehen zu lassen, als sei das Restaurant gefragt. Erfahren habe ich von diesem kuriosen Job nicht etwa in Japan selbst, sondern oberhalb des Bucheggplatzes mit Sicht auf den Zürichsee.