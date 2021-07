Kampf gegen das Hochwasser – In der Reussbrücke steht das Wasser wieder im Weinkeller Als die Ausflugsbeiz an der Reuss gebaut wurde, dachte man, sie sei sicher vor Hochwasser. Jetzt rettet der Wirt zum sechsten Mal, was zu retten ist. Daniel Schneebeli

Hochwasser im Restaurant Reussbrücke. Auch der angrenzende Campingplatz steht derzeit unter Wasser. Foto: Goran Basic

Das war ein sehr kurzes Intermezzo. Nach sieben Monaten Corona-Lockdown hat Klaus Imhof sein Restaurant Reussbrücke an der Kantonsgrenze in Ottenbach am 1. Juni wieder geöffnet. Seither hat es fast pausenlos geregnet. Am Dienstagabend musste er seine Ausflugsbeiz bereits wieder schliessen. Stromausfall und Wassereinbruch im Untergeschoss.

Die Reuss ist zwar noch nicht über die Ufer getreten, aber die durchnässten Böden können den vielen Regen nicht mehr aufnehmen. Der Grundwasserspiegel ist am Dienstag in wenigen Stunden über einen Meter angestiegen. Der angrenzende Campingplatz mit seinen 60 Wohnwagen steht tief unter Wasser.