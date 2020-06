Wir rechnen in diesem speziellen Jahr mit höchstens 20 Prozent ausländischen Touristen. Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem inländischen Markt. In der Schweiz ist eine Werbeschlacht um Feriengäste im Gang. Das Wallis, Graubünden, das Waadtland - alle Regionen beteiligen sich.

Marketing ist Marketing, die Instrumente bleiben gleich. Aber im Tourismus fehlt mir die Kontrolle über das Produkt. Ausserdem ist der politische Einfluss gross, gerade auf eine Tourismusorganisation wie die unsere. Nicht zu unterschätzen: Tourismus ist in den Medien ständig präsent. Im Tessin, aber auch in der übrigen Schweiz herrscht eine enorme Mediendichte. Alle wollen die besten News. Das garantiert uns immerhin eine Reichweite, die wir mit unseren beschränkten Marketinggeldern nie kaufen könnten.

Angelo Trotta (54) ist seit 1. Juli 2019 Direktor von Ticino Turismo. Trotta wuchs in Locarno auf und arbeitete 20 Jahre im Ausland, zuletzt 11 Jahre in Spanien - erst als Marketingverantwortlicher für die Zurich, danach als Länderchef von Gucci. (cam)

Was lernt das Tessin aus der Corona-Krise?

Die Leute hier haben definitiv realisiert, wie wichtig der Tourismus für den Kanton ist. Er trägt nicht nur 12 Prozent zur Volkswirtschaft bei, Touristen sorgen auch für Leben. In der Corona-Krise hat man gesehen, wie trist die Piazza von Locarno oder die Innenstadt von Lugano ohne Touristen sein kann. Ich denke aber auch, dass wir uns um nachhaltigeren Tourismus bemühen müssen. Ich möchte hier ein Bike-Konzept wie in Graubünden aufziehen, mit entsprechender Infrastruktur und Biker-Hotels. Und die sauberen Gewässer müssen wir besser vermarkten. Wären unsere Seen und Flüsse in Italien, würden überall blaue Flaggen wehen.