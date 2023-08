Historische Wege – In der Schweiz nutzen wir heute noch prähistorische Pfade Wege erzählen Geschichten. So auch unsere Kantonsstrassen und Alpenpässe, die teils schon vor Jahrtausenden existierten. Was sie über unser Land verraten. Alexandra Bröhm Martin Läubli

Schon vor rund 10’000 Jahren nutzten Menschen den Simplonpass, wie archäologische Funde zeigten. Foto: Getty Images/iStockphoto

Er war gut ausgerüstet für die Jagd. Der Bogen aus Eibenholz war bespannt mit einer Tiersehne und steckte in einem Behälter aus Birkenrinde, die Pfeile mit den steinernen Spitzen in einem Köcher. Beides trug der Jäger an Lederriemen über den Schultern. Die Hosen und Schuhe aus Ziegenleder boten Schutz vor dem Wind, der manchmal über das Schnidejoch pfiff. Der Bogen tat auch gute Dienste, um die Schafe vor den Wölfen zu schützen. Doch irgendetwas lief schief an jenem Tag vor 4800 Jahren im Hochgebirge der heutigen Schweiz. Der Unbekannte oder vielleicht auch die Unbekannte verlor sein Leben nahe der Passhöhe auf knapp 2800 Metern.