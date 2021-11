Samstagsgespräch mit Risikoforscher - «In der Schweiz setzt man mehr auf den kritischen Bürger als in anderen Ländern»

Wie beurteilen Sie die Corona-Risiken heute?

Es wird neue Virusvarianten geben, von denen wir wieder nicht wissen, wie gefährlich sie sind. Andererseits haben wir höchst wirksame Impfstoffe. Dennoch ist in der Schweiz, wie auch in Deutschland, in den vergangenen Monaten die Anzahl der Erstgeimpften nur noch um wenige Prozentpunkte gewachsen. Die Kommunikation mit einem substanziellen Teil der Bevölkerung war nicht erfolgreich. Wir sollten in bessere Risikokommunikation durch die Regierungen und auch in bessere Risikokompetenz der Menschen investieren.