Energiekrise liesse sich vermeiden – In der Schweiz wird ein Drittel des Stroms verschwendet Ohne Komforteinbusse – rein mit modernster Technik – lassen sich riesige Mengen an elektrischer Energie einsparen. Der hohe Strompreis setzt nun einen Anreiz dafür. Peter Burkhardt

Viel erreichen liesse sich, wenn konsequent die modernsten LED-Lampen eingesetzt würden: Wechseln einer Glühbirne. Foto: Getty Images/iStockphoto

Am 8. Februar erhielt der Bundesrat einen brisanten Bericht, der bisher in der Öffentlichkeit unbeachtet geblieben ist. Darin rechnet das Bundesamt für Energie vor, wie gross die Einsparungsmöglichkeiten beim Stromverbrauch in der Schweiz bis 2030 sind.