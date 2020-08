Legendäre Zürcher Discos – In diesem Club hatte Oli Stumm sein erstes Mal Der nächste spannende Fund in der Geschichtenkiste des Nachtlebens. Teil 9: Das Flash im Kongresshaus – eine Zwischennutzung, in der Weltbewegendes passierte. Thomas Wyss

Die Attraktionen des Clubs Flash lockten am Anfang auch illustre Figuren wie Verleger Jürg Marquard an. Foto: Archiv Mike Schmidt

Es sei vorweggenommen: Das Verrückteste tut Mike Schmidt am Ende unseres Gesprächs, und was er tut, wird Folgen haben. Doch weil das Ende an den Schluss gehört, beginnen wir beim Anfang. Oder zumindest am Anfang des neunten Kapitels dieser Serie, das sich um den «Disco-Nightclub Flash im Hazyland Zürich» dreht, wie gewisse Medien umständlich schreiben – derweil die Gäste kurz und bündig vom «Flash» reden.