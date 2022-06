Verbrechen darf sich nicht lohnen. Dieser Grundsatz des Rechtsstaats scheint im Millionenbetrugsfall SBB nicht erfüllt zu sein. Wenn sich Betrüger schamlos an öffentlichen Geldern bereichern, sich damit einen luxuriösen Lebensstil finanzieren (Porsche, Pool und Harley-Davidson) – und am Schluss weder den Schaden begleichen noch eine Geldstrafe bezahlen oder eine Gefängnisstrafe absitzen müssen, dann stimmt etwas nicht.

Schuld an diesem Schlamassel ist die Bundesanwaltschaft. Sie hat es nicht geschafft, den Fall zeitig in einem ordentlichen Verfahren zu Ende zu führen. Nach fast zehn Jahren musste sie zum Mittel des «abgekürzten» Verfahrens greifen, um das Dossier endlich vom Tisch zu haben. Weshalb schafften es die obersten Schweizer Ermittler nicht in einem ordentlichen Verfahren? Und wenn ein abgekürztes Verfahren: Weshalb haben sie dies nicht schon viel früher eingeleitet?