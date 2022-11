Neue Boutique für Vierbeiner – In diesem Laden in Kloten werden Hunde fit für Instagram Juliette Bugmann macht Frauchen, Herrchen und Hunde glücklich. 1200 auserlesene Artikel gibt es in ihrer Hundeboutique, vom Halsband bis zum Adventskalender. Marlies Reutimann

Mia und Balou leisten Juliette Bugmann Gesellschaft in ihrem Verkaufslokal. Bugmanns Hunde kommen aus dem Tierheim. Foto: Raisa Durandi

Die Hundefreunde reisten aus der halben Schweiz an. Offenbar hatte es sich in der Szene herumgesprochen, dass Juliette Bugmann im Klotener Industriegebiet ihre Boutique eröffnet. Eine, in der es alles gibt, was das Hundeherz und das Herz von Herrchen oder Frauchen begehren: «Dog Lover» heisst sie. Die Geschäftsinhaberin staunt. «Der grosse Andrang überraschte auch mich, und das weitläufige Einzugsgebiet bis in die Innerschweiz hat meine Erwartungen übertroffen», sagt sie.