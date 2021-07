Attraktion auf Zürcher Josefwiese – In diesem Planschbecken sehnt man sich nach Wasser Weil es die Hauptquelle für das Bassinwasser nicht mehr gibt, sitzen Kinder nahe beim Viadukt bei schönem Wetter auf dem Trockenen. Dagegen wehren sich nun Politiker. Ev Manz

Die Düsen beim Planschbecken auf der Josefwiese spritzen nur noch zur vollen Stunde einige Minuten Wasser. Foto: Urs Jaudas

Für Kinder ist es im Sommer neben der ausladenden Grünfläche der Josefwiese die grosse Attraktion der Anlage: das Planschbecken mit dem Wasserspiel an einer Längsseite. Doch seit diesem Sommer ist es mit dem Badespass nicht mehr weit her. Trostlos trocken liegt das Becken zuweilen da. Und das sehr zum Missfallen zahlreicher Eltern, die den Ort mit ihrem Nachwuchs genau wegen der Erfrischungsmöglichkeit gern aufsuchten. Die Öde hat ihren Grund.

Das Becken wurde bislang mit Grundwasser aus der Kehrrichtverbrennungsanlage gespiesen. Die Untergeschosse der Anlage stehen bis zu acht Meter tief darin. Da die Anlage Ende März stillgelegt wurde, ist dieser Wassernachschub nicht mehr verfügbar. Grün Stadt Zürich schloss das Becken und auch die Wasserpumpe deshalb an die Frischwasserleitung an. Dieses Wasser steht aber laut der Stadt nicht unbeschränkt zur Verfügung. Es sei von «hoher Qualität» und deshalb «kostbar». Und darum wird das Wasserspiel nur noch in Intervallen betrieben.