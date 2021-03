Neue Sporthalle in Zürich – In diesem Sportzentrum trainieren die nächsten Ninja Warriors In der alten Zentralwäscherei im Zürcher Kreis 5 gibt es ab diesem Samstag ein neues Freizeitangebot. Da ist viel Geschicklichkeit gefragt.

Der neue Ninja Parcours im Sportzentrum. Foto: PD

Die Stadt Zürich erweitert ihr Sportangebot: In der Shedhalle der ehemaligen Zentralwäscherei im Kreis 5 betreibt das Sportamt ab diesem Samstag das neue Sportzentrum Josef.

Auf 1800 Quadratmetern bietet die Stadt verschiedene «virtuelle Trainingswelten» an. Dazu gehören auch zwei Fussballfelder und verschiedene Hindernisläufe. Auf dem sogenannten Ninja Parcours etwa müssen Kinder balancierend, hangelnd und schwingend ohne Bodenkontakt eine Strecke absolvieren. Auf der Freerunning-Route müssen Hindernisse mittels Handstand, Flips oder Sprüngen überwunden werden. Und an einer interaktiven Kletterwand projiziert ein Beamer eine vorgegebene Kletterroute.

Die interaktive Kletterwand im Sportzentrum. Foto: PD

Ursprünglich hätte das Sportzentrum Josef bereits im April 2020 eröffnet werden sollen. Doch es kam Corona, und deshalb kam es anders. Und so wird das Zentrum nun fast ein Jahr später für das Publikum zugänglich – und auch nur beschränkt.

Offen steht es vorerst nur Personen zwischen 10 und 20 Jahren. So wollen es die aktuellen Corona-Vorschriften, am Eingang gibt es eine Ausweiskontrolle. Tagsüber ist die Anlage für Schulen reserviert, am späten Nachmittag sind auch Privatpersonen zugelassen. Der Eintritt ist kostenlos.

Fünf Jahre Zwischennutzung

Wo bald Kinder und Jugendliche durch die Halle turnen, wurden früher täglich 50 Tonnen Wäsche gewaschen. Doch die Zentralwäscherei Zürich zog nach Regensdorf, und die Stadt konnte damit beginnen, neue Pläne für das grosse Areal unweit der Josefwiese zu schmieden. Mindestens bis 2026 soll die Halle zwischengenutzt werden. Danach soll sich das Josef-Areal komplett wandeln. Die Stadt hat bereits erste Veranstaltungen durchgeführt, um die Quartierbevölkerung in die Neuentwicklung des Areals miteinzubeziehen.

sip