Zürich und die Top-Platzierungen – In diesen 10 Rankings ist die Stadt mies Zürcherinnen und Zürcher sind sich eigentlich Bestnoten in Ranglisten gewohnt. Jetzt aber nur nicht überheblich werden, es geht auch anders. Und wie! Meinung Marius Huber , Patrice Siegrist

Der dritte Platz fühlt sich an wie eine Niederlage. Zürich hat im «Smart City Index» gegenüber dem Vorjahr eine Position verloren (lesen Sie die traurige Nachricht hier). Jährlich kommen zig Rankings raus, die der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern bauchpinseln: So lebenswert ist es hier, ach, so innovativ sind die Leute. Zürcherinnen und Zürcher sind verwöhnt.

Zürich ist aber – und das mag jetzt für einige überraschend klingen – in vielen Ranglisten einfach schlecht. Eine Auswahl gefällig?

Die Goldmedaillen

Leider kein Stadtzürcher, auch wenn es alle meinten: Peter «Pitsch» Müller während seiner Zeit als Skirennfahrer. Foto: Keystone

Federer und Xhaka sind in Basel geboren, Wawrinka in Lausanne, Roman Josi in Bern. Aber wann hat eigentlich letztmals jemand aus Zürich international für Aufsehen gesorgt? Wer sich an Hugo Koblet erinnert: Gratulation! Wir hätten da auch noch Peter Müller im Köcher, Spitzenabfahrer und Sympathiekanone der Nation, nur leider stammt der Mann aus Adliswil. Fakt ist: 46 Goldmedaillen hat die Schweiz bei Olympia in den letzten 20 Jahren geholt – die Stadt Zürich schafft ihr anteilsmässiges Soll von zwei Stück nur, wenn man der Snowboarderin Patrizia Kummer den Zuzüger Iouri Podlatchikov zur Seite mogelt. Selbst Winterthur schneidet dank der zwei Medaillen von Philipp Schoch besser ab.

Das Meer

Immerhin sind die Zürcher schneller in Genua als die St. Galler. Foto: Keystone

Die Zürcherinnen und Zürcher sind so fest ins Meer verliebt, dass man sich Sorgen macht um ihre Intelligenz. Haben sie da vielleicht etwas übersehen? Zum Beispiel volle 325 Kilometer Luftlinie bis zur Küste – und dann steht man im Containerterminal von Genua und merkt, dass der Bodenspiess für den Sonnenschirm nicht in den Teer reingeht. Nur Wien, der innereuropäische Dauerkonkurrent Zürichs in allen Rankings, sitzt noch übler auf dem Trockenen. Aber dort gibt es direkte Schiffsverbindungen via Donau ins Schwarze Meer. Aus ähnlichem Grund dürfen sich auch die Basler eine Spur maritimer fühlen als wir, und Bern liegt sowieso auf halbem Weg ans Mittelmeer. Immerhin: Die St. Galler, die ja eigentlich keine Konkurrenz sein dürften, sind noch ärmer dran als wir – darauf einen Negroni!

Der Fussball

Das Bild trifft den Zustand des Zürcher Fussballs immer noch ziemlich gut: Alain Nef und Gilles Yapi schleppen die Cup-Trophäe vor die Fans, kurz zuvor ist man aus der Super League abgestiegen. Foto: Reto Oeschger

Sorry ZSC, du schlägst dich grossartig. Aber für internationale Städterankings bringt das nichts. Als Messlatte für Erfolge kann uns nur die globale Sportart Nummer eins gut genug sein, der Fussball. Und da kann Zürich nicht ganz mithalten mit Champions wie Madrid, Barcelona, München, Mailand, London oder Liverpool. Auch national gab es für Zürich in den letzten zehn Jahren genau null Meistertitel, obwohl sich die Stadt gleich zwei «Spitzenvereine» leistet. Diese weichen neuerdings gerne in eine tiefere Liga aus, weil man dort eher mal ein Spiel gewinnt. Ach ja, wir haben natürlich auch kein Stadion und kaum Zuschauer – das aber immerhin doppelt.

Die Wohnungen

Klar, wir könnten uns den überteuerten und überhitzten Wohnungsmarkt schönreden. Wer braucht schon Wo-Wo-Wohnige? Wer in einer so tollen Stadt lebt, sicher nicht. Es sind die Galerien, die Bars, die Pop-ups, die Pärke, die besetzten Areale, die weitläufigen Plätze, die Theater und Arthouse-Kinos, wo man sich die Tage und Nächte um die Ohren schlägt, wenn man nicht gerade in seinem Atelier an der nächsten Million-Dollar-Idea tüftelt. Das wäre aber ganz einfach eine blanke Lüge. Die Wohnungsknappheit nervt – und zwar gewaltig! Zürichs Leerwohnungsziffer: 0,14.

Die Hochhäuser

Für einen Vergleich zu klein: So wirklich hoch ist der Prime Tower halt doch nicht. Foto: Reto Oeschger

Städterankings sind im Kern nicht besser als ein Schnäbivergleich – insofern ist die ehrlichste Form, einfach mal zu messen, wer das höchste Hochhaus hat. Zürich war da nur vorübergehend Spitze, ehe der Prime Tower vom ersten Basler Roche-Turm deutlich in den Schatten gestellt wurde. Am längsten führten übrigens die Winterthurer mit ihrem Sulzer-Hochhaus die nationale Rangliste an, nämlich fast vier Jahrzehnte. Und auch das älteste Hochhaus steht nicht in Zürich, sondern in Lausanne. Auf die Spitze des internationalen Rankings müssen wir erst recht nicht schielen: Dem Prime Tower fehlen 80 Meter, um es nur schon in die Top 1000 zu schaffen. Da kann Zürich, phallisch gesehen, einpacken.

Das Lächeln

In Zürich ist der Kunde nicht König. Er ist der Narr, der versucht, die Bedienung bei Laune zu halten, und diese Demütigung am Ende mit üppig Trinkgeld belohnt. Ein Ranking, das dies bestätigt, steht noch aus. Dafür gibt es ein anderes, das die legendäre kalte Schulter der Zürcher zum Ausdruck bringt: Das Expat-Netzwerk Internations befragt seine Mitglieder jährlich zu ihrem Wohnort. Die Schweiz schneidet fast durchs Band gut ab. Aber bei der Freundlichkeit und beim Schliessen von Freundschaften liegt sie ganz zuhinterst, sechzig Plätze hinter Spitzenreiter Mexiko. Hombre! Wir würden gerne behaupten, das könne auf keinen Fall an Zürich liegen. Würden wir wirklich.

Die Velostadt

Sind noch keine Liebesbeziehung: Die Stadt und ihre Velofahrerinnen und -fahrer. Foto: Urs Jaudas

Wäre für jede Zeile, die allein der Tagi über die Velosituation in Zürich geschrieben hat, ein Zentimeter Veloweg gebaut worden, wäre die Stadt jetzt das neue Kopenhagen. Das geschah aber nicht, und deshalb wird Zürich in internationalen Rankings zur Velofreundlichkeit schon gar nicht mehr aufgelistet. Wenigstens Pro Velo erbarmt sich und bewertet neben Winterthur (Platz 3) auch Zürich: Rang 31.

Die Baubewilligungen

Wer in Zürich bauen will, muss warten. Und das nicht nur, wenn er ein Stadion, eine Seilbahn oder eine Grossüberbauung an einer lärmigen Strasse errichten will. Die Stadt ist langsam, wenn es ums Erteilen von Baubewilligungen geht, im Schnitt dauert der Prozess knapp 180 Tage. Nur in Genf und Lausanne warten die Bauherren und -damen noch länger. In St. Gallen geht es doppelt so schnell.

Das kann dauern: Ausgestecktes Bauprojekt in Altstetten. Foto: Anna-Tia Buss

Das Internet

Vielleicht mögen Sie sich noch daran erinnern, als man zuerst knirschende Geräusche aushalten musste, bis der Weg zum Internet frei, dafür die Telefonleitung besetzt war. Abgerechnet wurde pro Minute – dafür war es ganz schön langsam. Dann kam das Breitband-Internet. Zürich war beim Breitbandausbau Vorreiter. Für das Glasfasernetz wurden Hunderte Millionen Franken gesprochen. Zürich hat laut Avenir Suisse 1520 Franken pro Einwohner investiert, dreimal so viel wie etwa Basel oder Bern. Der Abdeckungsgrad ist aber gleich. Das Resultat: der letzte Platz im Breitband-Ranking.

Das Preisniveau

Ach, wie romantisch ist das Anbandeln in der Stadt! Ins Taxi steigen, zum Essen ins Pub fahren, Kino und dann noch ein paar Bier. So stellen sich Forscher der Deutschen Bank ein richtig billiges Date vor, das sie zum weltweiten Preisvergleich verwenden. Schliesslich darf es nicht viel kosten, einen Partner zu finden, sonst ist man schon nach dem ersten Versuch pleite. In Zürich gibt es aber selbst das Knauserprogramm nicht unter 200 Dollar, das sind 40 Dollar mehr als überall sonst. Deshalb, so die Forscher, lohne es sich hier, rasch einen Partner zu finden und dann immer zu Hause zu bleiben. Wer das spitze findet, ist selber schuld.