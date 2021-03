Unverpackt einkaufen in Zürich – In diesen Läden machen sie es besser Auf Verpackung verzichten, nicht nur bei Lebensmitteln: In unseren vier Lieblingsgeschäften in und um Zürich ist das möglich. Isabel Hemmel

Bare Ware: Iris Huber und Adriana Puente (r.) in ihrem Winterthurer Unverpackt-Laden. Foto: Marc Dahinden

Der Umwelt zuliebe Verpackungsmaterial vermeiden und die Verschwendung von Lebensmitteln minimieren, das ist das Anliegen der Zero-Waste-Läden. Dass es sich dabei längst nicht mehr um eine nette Idee einiger weniger handelt, sondern um ein zukunftsweisendes Konzept, zeigt sich am Beispiel Migros. Inzwischen hat sogar der Grossverteiler in ausgewählten Filialen, wie derjenigen am Limmatplatz, Abfüllstationen eingerichtet. Hier können Biolebensmittel wie Reis, Teigwaren oder Hülsenfrüchte in beliebiger Menge in Mehrwegbeutel abgefüllt werden. Wir stellen vier Lieblingsläden vor, die mit ihren Konzepten schon viel früher auf verpackungsfreies Einkaufen und Nachhaltigkeit gesetzt haben – nicht nur bei Lebensmitteln.

Foifi

Foifi in Zürich: Früher beim Turbinenplatz, jetzt im Kreis 4. Foto: Anna-Tia Buss

Weils im Corona-Jahr sehr ruhig geworden ist rund um den Turbinenplatz, ist das Foifi in die Gartenhofstrasse umgezogen. Zum neuen alten Quartierladen in der Gartenhofstrasse gehört auch das Geschäft Zollfrei im Kreis 9. In beiden Quartierläden stehen ausgesuchte Lebensmittel in Bioqualität sowie natürliche Hygiene- und Haushaltartikel zum Verkauf. Wenn die Pandemie es wieder zulässt, laden im Zollfrei-Café auch lokal gerösteter Kaffee und hausgemachte Kuchen, Suppen, Eintöpfe und Wähen zum Verweilen ein. Bis dahin gibts alle Gerichte auch zum Mitnehmen.

Chez Mamie

Chez Mamie in Zürich: Lebensmittel zum Selbst-Abfüllen und andere nachhaltige Produkte. Foto: Anna-Tia Buss

Von Oliven in grossen Gläsern über Gewürze, Teigwaren und frisch gerösteten Kaffee von Café Noir aus Zürich steht hier alles zum Selbst-Abfüllen bereit. Entweder man bringt Behälter mit, oder aber man bedient sich bei Gefässen, die von anderen vorbeigebracht und zur Verfügung gestellt wurden. So überschaubar die Chez-Mamie-Filiale an der Schaffhauserstrasse ist, so gross ist das Sortiment: Neben Esswaren sind auch Naturkosmetik und andere nachhaltige Produkte des täglichen Gebrauchs im Angebot. Wie zum Beispiel das in Zürich handgemachte Besteck im passenden Säckli als Alternative zu Plastikgabel und-messer.

Ohne.ch

Ohne.ch in Baden: Hier gibt es neben Lebensmitteln auch eine grosse Non-Food-Abteilung. Foto: Anna-Tia Buss

Wer nie oder nur selten nach Baden kommt, hat spätestens jetzt einen Grund mehr, um hinzufahren: Im Ohne.ch können nicht nur unverpackte Lebensmittel gekauft werden. Es gibt auch eine umfangreiche Non-Food-Abteilung mit Naturseifen aus dem Toggenburg, wieder verwendbaren Trinkflaschen, biologisch abbaubaren Putzmitteln, wasch- und kompostierbaren Spültüchern und vielem anderem. Zum grossen Laden gehören ein Café und ein Take-away. Im Angebot sind Getränke, vegane und vegetarische Sandwichs, Süssgebäck und Kuchen. Und von April bis September gibts Glace aus der Nachbargemeinde Wettingen.

Bare Ware

Bare Ware in Winterthur: Auch in diesem Laden dürfen Lebensmittel selbst abgefüllt werden. Foto: Marc Dahinden

Vor vier Jahren haben Adriana Puente und Iris Huber in Winterthur Bare Ware gegründet. In ihrem Laden können alle, die wollen, biologisch, regional und verpackungsfrei einkaufen. Zusammen mit ihrem Team setzen sich die beiden Frauen sehr für die faire und nachhaltige Produktion von Lebensmitteln ein. Hier gibts vom Bio-Reis bis zum Bio-Glühweingewürz alles, was in einer Küche gebraucht wird. Dank der zur Verfügung stehenden Nussmühle können Kundinnen und Kunden vor Ort sogar eigene Bio-Nusscremen herstellen. Wer im Laden mal nicht vorbeigehen will oder verhindert ist, hat auch die Möglichkeit, online zu bestellen.

