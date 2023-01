Ein Cordon bleu für 22.50: In der Rheinfelder Bierhalle kann man für unter 30 Franken Znacht essen – in Zürich nicht selbstverständlich. Foto: Boris Müller

150 Franken für zwei: Mit einer Rechnung in dieser Grössenordnung muss rechnen, wer abends in einem Zürcher Restaurant speisen will. Frau und Herr Zürcher haben sich damit arrangiert, weil sie wissen, dass gutes Essen etwas kostet, die Mieten in der Stadt horrend sind und vor allem auch: weil sie es sich leisten können.