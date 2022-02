Zürcher Hotels im Test – In diesen Stadthotels ist es besser als zu Hause

25 Hours Hotel Langstrasse: Die Sicht auf die Gleise ist schon fast so gut wie wegfahren. Foto: Dominique Meienberg

Ein Geschenk, das man seinem Liebsten oder seiner Liebsten nicht nur am Valentinstag machen kann: eine Übernachtung in einem Zürcher Hotel. Und zwar am besten gleich im eigenen Quartier. Stellen Sie sich vor, sie kaufen gerade zusammen ein, und während er (oder sie) die Einkäufe einpackt, sagen Sie: «Babe, wir gehen heute nicht nach Hause, sondern ins Hotel gegenüber.»

Der Alltag, er war die letzten Monate besonders dröge: Homeoffice tagein, tagaus. Wir sassen so oft zu Hause herum, dass wir mittlerweile die Reihenfolge unserer Bücherwand auswendig kennen.