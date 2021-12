Steigende Immobilienpreise – In diesen Tourismus-Gemeinden gibt es noch bezahlbare Zweitwohnungen Saas-Grund, Goms oder Leukerbad – hier kostet der Quadratmeter noch unter 6000 Franken. Doch die Preise steigen. Maren Meyer

Mit 5080 Franken pro Quadratmeter sind Zweitwohnungen in Leukerbad im Wallis noch bezahlbar. Foto: My Leukerbad AG

Ferien im Schnee sind bei Schweizerinnen und Schweizern rund um die Weihnachts- und Neujahrstage beliebt. Und was gibt es Schöneres, als nach einem langen, kalten Ski- oder Wandertag in die eigenen vier Wände zurückzukehren? Den Wunsch nach einer Zweitwohnung abseits der Zentren inmitten von Bergen und Natur hat sich in den letzten zwei Jahren manch einer erfüllt.

Besonders Corona war ein Treiber: Die zwischenzeitliche Homeofficepflicht, aber auch die Angst vor Ansteckung und Menschenmengen liess Schweizerinnen und Schweizer nach einem Refugium in ländlicheren Regionen suchen. Zu spüren bekamen diese Stadtflucht vor allem touristische Gemeinden. Laut Immobilienbewertungsportal Realadvisor ist der Quadratmeterpreis beim Wohnungs- und Hauskauf in den schweizerischen Skiorten seit 2011 im Durchschnitt um 23,3 Prozent gestiegen.