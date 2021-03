Legendäre Zürcher Discos – In dieser Kulisse brauchte niemand mehr Drogen Im Dillon’s tanzte man (und vor allem frau!) ab 1981 im surreal schönen Dekor zu New Wave, Indie-Rock, Jazz- oder Prince-Funk – und am Ende gar noch zu Goa. Thomas Wyss

Als wärs Lava, die von der Wand runterläuft – der Dancefloor des Dillon’s in einer Aufnahme von 1986. Foto: Archiv Arthur Vögeli

Die Geschichte des Dillon’s beginnt mit einem verheerenden Feuer am anderen Ende der Stadt.

Was klingt wie der erste Satz eines verheissungsvollen Drehbuchs, ist bittere Realität: Am 20. Mai 1980 kommt es im ausgedienten Industrieareal an der Nordstrasse 25 zu einem Kurzschluss; das als Weisse Fabrik bekannte Gebäude im Kreis 6 brennt aus. Mehrheitlich zerstört wird dabei auch der Club Nordstrasse 25, den vier Twentysomethings über Monate hinweg eingerichtet und seit Dezember 1979 mit abwechslungsreichen Musikabenden betrieben haben.

Von Country bis «Guete Sound»: Das Programm des Nordstrass Club. Foto: PD

Schock und Frust sitzen tief. Doch einer der vier, Arthur «Atzgi» Vögeli, spürt, dass es das für ihn in Sachen Nightlife nicht gewesen sein kann. Also verfasst er ein Konzept und macht sich auf die Suche nach geeigneten Lokalitäten.