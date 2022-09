Die Gaststube des Restaurants Schlauch wirkt wie aus der Zeit gefallen. Aber der Raum ist eine wahre Wucht. Foto: Anna-Tia Buss

Es ist selten, dass wir uns bei einem Restaurantbesuch so schnell so einig sind. Doch an diesem Abend im Schlauch fällt unser Urteil in den ersten Minuten, als wir bei einem Wädi-Bräu Ur-Pils (6.50 Fr.) im Zürcher Oberdorf in den stressigen Tagen nach den Sommerferien etwas Ruhe finden. «Dieser Ort ist so nicht Zürich, wohltuend anders», sagt der Lieblingsmensch. «Warum nur waren wir all die Jahre nicht mehr hier?»