In eigener Sache – Der «Tages-Anzeiger» lanciert das Abendbriefing Ab 17 Uhr lesen Sie in der App und auf der Website «Das Wichtigste des Tages» im kompakten Artikel. Matthias Chapman

Sie wollen informiert sein, haben aber nicht immer Zeit, die News zu checken? Sie möchten wissen, wie der «Tages-Anzeiger» das Geschehene einordnet, können aber erst am Abend wieder lesen? Dafür gibts fortan «Das Wichtigste des Tages» in unserem Abendbriefing. Ab 17 Uhr schalten wir einen kompakten Artikel auf, in dem wir maximal fünf Themen kurz zusammenfassen: Was war die News? Und warum ist es wichtig, davon zu erfahren? Zusätzlich zeigt der Blick nach vorne, über welche Ereignisse wir am nächsten Tag berichten.

Wem diese Zusammenfassung genügt, der ist informiert ohne weiteren Klick. Fünf Minuten lesen reichen. Wer es genauer wissen will, geht via Links zu den vertiefenden Artikeln. Das Briefing (es ersetzt das bisherige Format «Der Abend kompakt») wird geschrieben und produziert von der Nachrichten-Redaktion im Newsroom in Zürich.

Wir freuen uns, wenn Sie auch künftig auf der App oder auf der Website unsere Artikel lesen oder Podcasts hören und sich dabei ab 17 Uhr im «Das Wichtigste des Tages» informieren.



Viel Spass beim Lesen



Das Briefing finden Sie ab 17 Uhr zuoberst in der App und auf der Website. Die Darstellung links zeigt den Einstieg auf der Frontseite, rechts sehen Sie den Artikel.

Matthias Chapman ist Mitglied der Chefredaktion des «Tages-Anzeigers». Sein Werdegang auf der Redaktion führte ihn seit dem Jahr 2000 durch verschiedene Funktionen. Zuerst als Newsredaktor, dann als Reporter und Reporterchef beim Newsnetz. Dort leitete er später auch das Ressort Wirtschaft. Ab 2013 war Matthias Chapman in der konvergenten Redaktion als Tagesleiter und Nachrichtenchef tätig. Zusätzlich leitete er bis Mitte 2023 die Teams News und Sitemanagement. Mehr Infos @matthiaschapman

