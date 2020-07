Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Brand in Recyclinganlage – Limmattaler sollen Fenster und Türen schliessen In Schlieren ist Elektroschrott in Brand geraten. Das Feuer ist unter Kontrolle, ob Gefahr besteht, ist allerdings noch offen. Die Behörden schlugen deshalb Alarm. Tina Fassbind UPDATE FOLGT

Brand in Schlieren: Aus Sicherheitsgründen sollen Stadtzürcher und Limmattaler Fenster und Türen schliessen. Bild: 20min

In einer Recyclinganlage in Schlieren ist ein Brand ausgebrochen. Nach bisherigem Erkenntnisstand seien keine Personen verletzt worden, heisst es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer noch vor 11 Uhr unter Kontrolle bringen.

Da aber noch unkar ist, ob durch die starke Rauchentwicklung eine Gefahr für die Bevölkerung besteht, ist aus Sicherheitsgründen per Alert Swiss eine Warnung ergangen: Die Anwohner im betroffenen Gebiet im Limmattal sind dazu aufgefordert, Fenster und Türen verschlossen zu halten und die Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Die betroffene Region: AlertSwiss gab am Mittwoch eine Warnung aus. Bild: Screenshot alert.suisse

Die Brandmeldung ist kurz vor 9 Uhr am Mittwochmorgen bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich eingegangen. Demnach ist aus noch ungeklärten Gründen in einer Mulde der Recyclinganlage ein Feuer entstanden, was zu einer starken Rauchentwicklung geführt habe. Laut Kantonspolizei handelt es beim verbranten Material um Elektroschrott. Anwohner sprechen gegenüber «Blick» von einem beissenden Gestank in der Luft. Die Rauchsäule ist auch in der Stadt Zürich zu sehen.

Das Feuer ist aus, der Rauch bleibt: Die Auswirkungen des Feuers sind weit herum sichtbar. Bild: 20min

Von den Auswirkungen des Brandes und des Feuerwehreinsatzes ist auch der Verkehr betroffen: Der Busverkehr der Linie 307 ist zwischen Schlieren und Rietpark unterbrochen.