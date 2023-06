Film-Highlights der Woche – In «Elemental» verlieben sich eine Flamme und ein Wassertropfen Ausserdem startet das algerische Historienspektakel «The Last Queen», und das Riffraff zeigt die Theatervorlage zur Erfolgsserie «Fleabag». Gregor Schenker Pascal Blum

Elemental

Animationsfilm von Peter Sohn, USA 2023, 93 Min.

In Element City leben Wesen aus Feuer, Wasser, Luft und Erde – natürlich nicht ohne Konflikte. Das aufmüpfige Feuermädchen Ember (Leah Lewis) verliebt sich in den coolen Wassermann Wade (Mamoudou Athie) und muss seine Ängste überwinden, um glücklich zu werden. Es ist schon eine Weile her, dass aus dem Animationsstudio Pixar eine ungebrochene Reihe grosser Würfe kam. Zuletzt war der Output weniger überzeugend, er reichte von «Turning Red» bis zur «Toy Story»-Geschichte «Lightyear». Nun folgt diese Einwanderungsparabel von Peter Sohn. Sie sieht zwar toll aus und erinnert an die Grundidee von «Inside Out». Aber sie will so universell sein, dass sie am Ende doch nur Klischees erzählt. (SZ)

The Last Queen

Historienfilm von Adila Bendimerad und Damien Ounouri, ALG 2022, 113 Min.

Zafira war eine Königsgattin, die im Algerien des 16. Jahrhunderts mitten in eine blutige Intrige geriet. Ob Zafira tatsächlich existierte, ist allerdings umstritten. Das Regieduo Adila Bendimerad und Damien Ounouri interessiert sich für Heldenmythen und die Rolle von Frauen darin. Dass es keine gesicherten Fakten gibt, ermöglicht den beiden, diese Themen in ihrem Film nach Belieben zu untersuchen – was ohnehin spannender ist als eine klassische Heldenstory.

«The Last Queen» beginnt mit dem Krieg von Emir Salim Toumi (Tahar Zaoui) gegen die Spanier. Am Ende verdankt er seinen Sieg dem Korsaren Arudsch (Dali Benssalah). Als der Emir 1516 einem Mordanschlag zum Opfer fällt, versucht sich Arudsch an die Spitze Algeriens zu setzen. Um sein Ziel zu erreichen, will er Zafira heiraten, die junge Witwe des Emirs (diese Zafira spielt Regisseurin Adila Bendimerad gleich selber). Doch sie weigert sich, geht sie doch davon aus, dass der Pirat ihren geliebten Mann ermordet hat.

Der Film zieht viel Spannung daraus, dass die unerfahrene Zafira plötzlich dazu gezwungen ist, bei politischen Ränkespielen mitzumachen. Das wird ihr nicht zuletzt deswegen erschwert, weil sie als Frau als Mensch zweiter Klasse gilt. So wird etwa ausgerechnet ihr Bruder zu einem Gegenspieler, weil sie sich dem Wunsch ihres Vaters verweigert, in ihre Heimat zurückzukehren. Dass sie stattdessen Königin bleiben will? Eine tödliche Beleidigung, die tragische Folgen nach sich zieht.

Black Mirror

Wer gerade nicht mitgezählt hat: «Black Mirror» befindet sich bereits in der sechsten Staffel, und das Rezept der Anthologieserie von Charlie Brooker ist mehr oder minder dasselbe geblieben. Dystopische Mediensatire mit ein wenig Sozialkritik und viel bösem Humor. Am meisten Eindruck machten jeweils nicht die grellen metafiktionalen Spielereien, sondern die leiseren Dramen. So ist es auch jetzt. Zum Auftakt findet eine gemeine, untreue Chefin mit Schaudern heraus, dass ihr Alltag von Netflix zu einer tagesaktuellen Seifenoper namens «Joan Is Awful» umfunktioniert wird – Deepfake und Überwachungstechnologie sei Dank. Sozusagen eine Veralberung mit eigenen Mitteln, das findet die Netflix-Managerriege sicher irrsinnig lustig. Mehr Eindruck macht die dritte, tragische Episode «Beyond the Sea», in der zwei Astronauten 1969 in je zwei Körpern leben – einer auf der Erde, der andere im All. (blu)

Fleabag

Theateraufzeichnung von Vicky Jones, GB 2019, 67 Min.

Die Serie «Fleabag» machte Phoebe Waller-Bridge als Drehbuchautorin und Darstellerin bekannt: In zwei Staffeln spielt sie eine Cafébesitzerin mit wechselnden Affären und einem schwierigen Verhältnis zu ihrer Familie. Vorlage für die Produktion war eine gleichnamige Soloshow von Waller-Bridge, mit der sie erfolgreich tourte. Das Riffraff zeigt eine Aufzeichnung des Bühnenstücks aus dem Londoner Westend. (ggs)

Terminator 2: Judgement Day

Science-Fiction von James Cameron, USA 1991, 137 Min.

Die Berner Kultmoviegang kommt nach Zürich und zeigt «Terminator 2». Der war seinerzeit ein Meilenstein des Actiongenres und der CGI-Effekte und ist nach wie vor beeindruckend anzusehen. In der Zukunft übernimmt ein Computersystem die Weltherrschaft und schickt per Zeitmaschine einen Killerroboter ins Jahr 1991, um den Anführer der menschlichen Widerstandsbewegung zu töten, während dieser noch ein Teenager ist. Die Menschen schicken einen guten Roboter (Arnold Schwarzenegger) hinterher, um den Jungen zu beschützen. (ggs)

Dark Star: HR Gigers Welt

Dokumentarfilm von Belinda Sallin, CH 2014, 95 Min.

In der letzten Ausgabe der Reihe «Troubled Men» ist im Kino Nische in Winterthur «Dark Star: HR Gigers Welt» zu sehen. Ein ziemlich intimes Porträt des Schweizer Künstlers, das kurz nach seinem Tod 2014 ins Kino kam. Es zeigt einige der letzten Aufnahmen von ihm – da sieht man etwa, wie er auf einem kleinen Geisterbahnwagen durch den Garten seines Hauses in Seebach fährt. (ggs)

Burning Days

Politthriller von Emin Alper, Tür 2022, 129 Min.

Der junge Staatsanwalt Emre (Selahatti̇n Paşali) wird in die türkische Provinz versetzt, wo er sich mit dem korrupten Bürgermeister und seiner Entourage anlegt. Regisseur und Drehbuchautor Emin Alper hat sich mit gesellschaftskritischen Filmen einen Namen gemacht, «Burning Days» handelt denn auch von Korruption und politischen Intrigen. Der Politthriller entwickelt seine Handlung langsam, aber tödlich konsequent. (ggs)

