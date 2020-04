Legendäre Zürcher Nachtclubs – In Erinnerung tanzen Die Bars sind zu, die Dancefloors leer. Deshalb starten wir eine Serie, in welcher die Nachleben-Geschichte beleuchtet wird. Teil 1: Café Pony. Thomas Wyss

Wurde 1967 zur Discotheque umfunktioniert: Das Café Pony beim Bellevue. Bild: PD

«Nein, Mann! Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ‘n bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät, lass uns noch ’n bisschen tanzen.»