Mehrstündiger Ausfall – In grossen Bahnhöfen streiken die Anzeigetafeln Am Zürcher Hauptbahnhof und in anderen Bahnhöfen zeigen die Tafeln falsche Abfahrtszeiten und Züge an – ausgerechnet am Tag des Fahrplanwechsels.

Seit Stunden tut sich nichts mehr: Laut SBB sind mehrere Bahnhöfe betroffen. Foto: leu

Etwa um 15.30 Uhr scheinen die Anzeigetafeln am Zürcher Hauptbahnhof eingefroren zu sein. Gleich mehrere grosse Bahnhöfe sind am frühen Sonntagabend von streikenden Anzeigetafeln betroffen: Die Bahnverkehrsinformation meldete die Störung für den Zürcher Hauptbahnhof sowie in Winterthur, St. Gallen, Chur und Bellinzona. Wie lange die Störung dauert, ist nicht bekannt, wie SBB-Sprecher Oli Dischoe auf Anfrage sagte. Auch der Grund der Ausfälle sei nicht bekannt.

Dischoe nannte den Zwischenfall, der ausgerechnet am Tag des Fahrplanwechsels aufgetreten ist, «ärgerlich». Die Züge würden aber normal verkehren, betonte er. Im Internet-Fahrplan würden die Abfahrtsgleise für den Normalbetrieb angezeigt – gebe es eine Änderung, sei diese auf dem Mobiltelefon nicht zu sehen.

Die SBB setzen Kundenbetreuer ein, damit die Reisenden ihre Züge finden.

sda/jig

