Raub in Berner Bijouterie – In Handschellen vom Gerichtssaal direkt ins Gefängnis Das Regionalgericht verhängt gegen die drei Haupttäter eines brutalen Raubes in der Stadt Bern Gefängnisstrafen von je über elfeinhalb Jahren. Hans Ulrich Schaad

Der Mann fürs Grobe, ein heute 36-jähriger Ukrainer, erhielt mit 13 Jahren und 4 Monaten die längste Gefängnisstrafe. Illustration Res Zinniker

Während Gerichtspräsident Peter Müller die Urteile zum Überfall auf ein Schmuckgeschäft in der Berner Von-Werdt-Passage begründete, wurde es draussen immer dunkler. Ein Gewitter zog am Nachmittag über Bern auf. Über drei der fünf Beschuldigten war das Gewitter in Form von happigen Schuldsprüchen schon eine Dreiviertelstunde vorher hereingebrochen.