Film-Highlights der Woche – In ihrem Keller liegt ein Zeitreise-Tunnel «Incroyable mais vrai» ist eine Science-Fiction-Groteske. Zudem startet der bis anhin teuerste Netflix-Film, ein Actionfilm mit Ryan Gosling. Gregor Schenker Matthias Lerf Hans Jürg Zinsli

«Incroyable mais vrai»: Alain (Alain Chabat) und Marie (Léa Drucker) kaufen ein Haus mit einem unheimlichen Extra. Foto: Praesens

Incroyable mais vrai

Komödie von Quentin Dupieux, F/B 2022, 74 Min.

«Dieser Tunnel wird Ihr Leben verändern», sagt der Makler. Besagter Tunnel befindet sich im Keller eines Hauses, das zum Verkauf steht, und sieht aus wie ein ganz simpler Kanalschacht. Marie (Léa Drucker) und Alain (Alain Chabat) wundern sich. Aber das Ehepaar lässt sich auf eine Demonstration ein, klettert dem Makler hinterher – und zusammen kommen sie im oberen Stockwerk wieder heraus. Was ja physikalisch unmöglich ist. Ausserdem haben sie beim Absteigen einen Zeitsprung von 12 Stunden in die Zukunft gemacht. Und es folgen noch weitere Überraschungen.

«Incroyable mais vrai» ist der neue Film von Quentin Dupieux. Der arbeitet als Musiker unter dem Pseudonym Mr. Oizo, daneben dreht er regelmässig Filme mit absurden Geschichten. Da tötet ein Autoreifen per Gedankenkraft («Rubber») oder finden zwei Trottel eine Fliege, die so gross wie ein Hund ist («Mandibules»).

Oder da gibts eben ein Haus mit Zeitreise-Funktion. Zudem dreht sich «Incroyable mais vrai» um Alains Chef Gérard (Benoît Magimel), der sich in Japan einen künstlichen Penis mit Fernsteuerung installieren lässt, um seine jüngere Freundin zu beeindrucken. Dupieux erzählt also vom Älterwerden und vom Vergehen der Zeit, aber auf ganz eigenwillige Art. Das regt die Gedanken an, und lustig ist es auch noch. Nur eins frustriert: Im ganzen Film wird nie geklärt, was eigentlich passiert, wenn man von der anderen Seite her den Schacht hinaufklettert. (ggs)



The Gray Man

Actionthriller von Anthony und Joe Russo, USA 2022, 122 Min.

Nach ihren Regie-Abenteuern bei den «Avengers»-Filmen erholen sich die Russo-Brüder mit einem geradlinigen Actionstreifen. Erholen? Nun gut, es wird geballert, was das Zeug hält, Städte wie Prag werden zertrümmert. Ganz zu schweigen von den Menschen, die zu Schaden kommen.

Ryan Gosling spielt einen CIA-Agenten, der unter dem Radar operiert und den Übernamen Six trägt (ja, den erwarteten 007-Witz gibts auch). Chris Evans, bekannt als «Captain America», spielt seinen Widersacher, einen ewig lächelnden Sadisten. Die Kubanerin Ana de Armas – sie war beeindruckend im letzten Bond-Film – mischt ebenfalls mit. Dazu «Bridgerton»-Star Regé-Jean Page und Billy Bob Thornton.

Darum nur noch das: «The Gray Man» ist die bis anhin teuerste Netflix-Filmproduktion. Aber die Ballereien dürften im Kino, wo der Film eine Woche vor dem Streaming-Start gezeigt wird, besser zur Geltung kommen. (ml)

Illusions perdues

Literaturverfilmung von Xavier Giannoli, F 2021, 144 Min.

Ein Gemüsehändler, der aus Literatur den höchsten Profit schlagen will. Journalisten, die nur schreiben, was ihnen nützt und dafür die Meinung wechseln wie das Hemd. Influencer, die eine Schauspielerin zum Superstar machen wollen. Die Fabel zu unserer Zeit?

Nein, «Illusions perdues» ist die Verfilmung des 1820 spielenden Romans von Honoré de Balzac. Regisseur Xavier Giannoli hat ihn entstaubt und mit jungen Darstellerinnen und Darstellern in Szene gesetzt. Auch bekannte Namen wie Gérard Depardieu, Cécile de France und der kanadische Regisseur Xavier Dolan sind dabei. Entstanden ist ein wunderbares Sittenbild von damals und heute. Woher das Wort Zeitungsente stammt, wird auch noch erklärt. (ml)

Geschichten vom Kübelkind

Serie von Ula Stöckl und Edgar Reitz, D 1969–71, 22 Folgen

Das Kübelkind (Kristine de Loup) ist eine Nachgeburt. Foto: Rote Fabrik

Im Rahmen der Dadafestwochen zeigt die Rote Fabrik die «Geschichten vom Kübelkind». Das Gör (Kristine de Loup) ist eine Nachgeburt, die in einem Mülleimer entsorgt wurde. Nachdem es aus dem Abfall gerettet wurde, erlebt es allerlei Abenteuer: Es rennt mit Vampirkindern herum, hat Sex mit einem landwirtschaftlichen Feld oder ertränkt andere Kübelkinder im Fluss. Edgar Reitz und Ula Stöckl drehten die lose Serie als Protest gegen die Filmindustrie ihrer Zeit. Die Dadafestwochen laufen noch bis Samstag. (ggs)

Fr 15.7., 20 Uhr, Rote Fabrik

Black Bird

Krimiserie von Dennis Lehane, USA 2022, 6 Folgen

Er schrieb die Romanvorlagen zu Clint Eastwoods «Mystic River» und Martin Scorseses «Shutter Island». Jetzt hat US-Autor Dennis Lehane selbst eine Krimiserie nach wahren Begebenheiten entwickelt.

«Black Bird» handelt vom Drogendealer Jimmy Keene (Taron Egerton), der zehn Jahre in den Knast muss. Unerwartet erhält er allerdings die Chance freizukommen, wenn er sich in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegen lässt, um dem mutmasslichen Serienmörder Larry Hall (Paul Walter Hauser) ein Geständnis zu entlocken und herauszufinden, wo dieser seine Opfer verscharrt hat.

Die Serie, die auf autobiografischen Romanen von Keene basiert, erzählt in ruhigen Parallelmontagen, wie sich die Polizei am Fall Larry die Zähne ausbeisst und wie sich der grossspurige Jimmy durchs Leben lügt und betrügt. Der belgische Hauptregisseur Michael R. Roskam («Bullhead») beweist abermals ein Händchen für die ganz grossen Tableaus. Besonders ans Herz geht einem jedoch die Rolle des kürzlich verstorbenen Ray Liotta, der Jimmys todkranken Vater – einen Ex-Polizisten – spielt. Eine ergreifende Abschiedsrolle. (zas)

Auf Apple TV

Eine Frau, von der man spricht

Drama von Kenji Mizoguchi, Jap 1954, 84 Min.

Kinuyo Tanaka war eine der berühmtesten Schauspielerinnen Japans, was sie in späteren Jahren nutzte, um Regisseurin zu werden – nur wenige Frauen ergriffen den Beruf. Das Filmpodium zeigt eine kleine Auswahl ihres Schaffens. Mehrmals stand Tanaka für Regisseur Kenji Mizoguchi vor der Kamera, so auch in «Eine Frau, von der man spricht». Da spielt sie eine Witwe, die ein Geisha-Haus führt. Ihre Tochter hat sich von ihr distanziert, kehrt aber nach einer unglücklich verlaufenden Beziehung zu ihr zurück. (ggs)

Mo 18.7., 18.15 Uhr; So 24.7., 20.45 Uhr, Filmpodium

Fehler gefunden?Jetzt melden.