Kapitulation vor den Taliban – In Kabul hat sich die Welt innert Stunden verändert Die wegen ihrer Brutalität berüchtigten Islamisten wollen sich die Macht in Kabul friedlich übergeben lassen. Ausländer würden geschützt, versprechen sie, die Rechte von Frauen respektiert. Wie lange sie sich daran halten, weiss niemand. Im Land breitet sich Panik aus. Tomas Avenarius und Tobias Matern

«Es herrscht Chaos und Panik»: Talibankämpfer unterwegs nach Kabul. Foto: AFP

Jede Hoffnung auf ein Leben in Normalität ist zerstört: In nur wenigen Stunden hat sich die Welt der Kabuler komplett verändert, drohen alle Verbesserungen der letzten zwanzig Jahre rückgängig gemacht zu werden. Schwer bewaffnete Taliban auf Motorrädern am Stadtrand wecken bei den Einwohnern düstere Erinnerungen. «Es herrscht Chaos und Panik», berichtet ein Bewohner der afghanischen Hauptstadt dieser Zeitung, aus Angst vor Repressalien will er nicht genannt werden. Tausende Menschen versuchten, ihr Geld von der Bank zu holen, wollten die Stadt verlassen, sagt er: «Aber die Strassen aus Kabul heraus sind blockiert.» (Hier geht es zum Newsticker.)

2001 hatten die USA und ihre Verbündeten innerhalb von Wochen das brutale Regime der Islamisten gestürzt. (Lesen Sie hier die Analyse zum Fall von Kabul.) Nun haben die Taliban ihrerseits nach dem Abzug des Westens nur wenige Wochen gebraucht, um Afghanistan zu erobern. Wie Dominosteine sind alle Städte in ihre Hände gefallen. Und nun also Kabul: die Hauptstadt, das Kronjuwel. «Zu erleben, was da gerade passiert, bricht uns das Herz», sagt eine prominente Kabuler Menschenrechtlerin am Telefon. Jedes Vertrauen in den Westen sei zerstört: «Man kann es kaum glauben, wie sie zuschauen und alle erbrachten Opfer, auch die ihrer eigenen Leute, ignorieren.»

«Einen Angriff auf die Stadt wird es nicht geben.» Abdul Sattar Mirsakawal, Innenminister von Afghanistan

Der offenbar besiegelte Fall von Kabul mag für die USA und ihre Nato-Verbündeten überraschend sein. Er ist aber vor allem: beschämend. Noch vor wenigen Wochen hatten US-Geheimdienste erklärt, Afghanistans Regierung könne sich nach dem Abzug aller westlichen Truppen noch Monate halten. Dann war von Wochen die Rede. Am Ende dauerte es keine zehn Tage – und das noch vor dem Abzug der letzten amerikanischen Soldaten. Von einem entschlossenen Einschreiten der USA oder wenigstens einer Drohgebärde war nichts zu sehen.

Wieder Gespräche in Doha

Die Taliban hingegen haben sich sowohl militärisch als auch politisch als fähiger erwiesen, als es zu erwarten war. Erst nahmen sie in einem Blitzfeldzug die Provinzhauptstädte ein. Im Moment ihres Triumphes aber hielten sie sich zurück, griffen Kabul nicht an. Sie wollen sich die Macht von der auf hoffnungslosem Posten stehenden Regierung übergeben lassen: Der noch amtierende Innenminister Abdul Sattar Mirsakawal sagte, man werde eine «Übergangsregierung» bilden: «Einen Angriff auf die Stadt wird es nicht geben.» Zumindest die offenbar verlassenen Polizeistationen wollten die Islamisten dann aber doch besetzen: angeblich, um die öffentliche Sicherheit zu garantieren.

Offenbar sollen die Details nun im katarischen Doha von den Kriegsparteien ausgehandelt werden. Das Sagen in dieser Regierung werden mit Sicherheit die Taliban haben. Zugleich sicherten die Islamisten der Welt zu, dass alle Ausländer geschützt würden, der Flughafen geöffnet bleibe. So bauten sie dem Risiko vor, dass die westlichen Mächte doch noch zuschlagen könnten. Demselben Ziel dürfte es gedient haben, dass die Taliban allen Afghanen, die für die ausländischen Truppen oder die Regierung gearbeitet hatten, eine «Amnestie» garantierten. Auch die Rechte von Frauen würden respektiert, sie bekämen Zugang zu Bildung, dürften arbeiten. Strafen wie Steinigungen oder Amputationen müssten von Gerichten entschieden werden. Medien sollten frei arbeiten können.

Zwei bekannte Warlords fliehen

Offenbar haben die gefürchteten Islamisten Kreide gefressen. Fürs Erste jedenfalls. Das war nach ihrem Blitzfeldzug kaum zu erwarten. Provinzstädte wie Kunduz, Kandahar, Herat, Mazar-i Sharif und zuletzt Jalalabad waren im Handumdrehen gefallen, die Orte wurden meist kampflos übergeben. Die Truppen der vom Westen zwanzig Jahre lang trainierten Regierungsarmee waren davongerannt, die Warlords geflohen. Zwei lokale Politiker in Jalalabad erklärten: Kämpfen wäre sinnlos gewesen.

Wahrscheinlich hatten die Kriegsherren Deals mit den Islamisten gemacht, Verrat hat Tradition unter den Warlords. Mazar-i Sharifs Ex-Gouverneur Atta Mohammed Nur sagte: «Als Ergebnis einer feigen Verschwörung wurden alle Regierungseinrichtungen und Regierungskräfte den Taliban übergeben.» Er und Usbeken-Warlord Abdul Rashid Dostum seien entkommen.

Kampflos bis in die Vororte

So konnten die Taliban am Sonntagvormittag kampflos bis in die Vororte der Hauptstadt kommen, während ihre Führer in der Stadt mit der gewählten Regierung von Präsident Ashraf Ghani eine «friedliche Machtübergabe» besprachen. Der Weg wäre dann frei für das, was einer Kapitulation ohne Blutvergiessen gleichkäme. Selbst US-Luftangriffe hätten den Taliban-Ring um die Vier-Millionen-Stadt kaum noch sprengen können.

Die US-Truppen waren da längst mit der Evakuierung ihrer Botschaft beschäftigt. Präsident Joe Biden drohte den Taliban zwar mit «einer raschen und starken militärischen Reaktion», falls Amerikaner – Diplomaten und Soldaten – bedroht würden. Doch von Ghani und seiner Regierung war nicht die Rede. US-Aussenminister Antony Blinken hatte noch mit Ghani telefoniert und ihm die «anhaltende Unterstützung für das afghanische Volk» versichert. Am Sonntag aber wurde klar, dass niemand mehr in Afghanistan, in den USA oder sonst wo auf der Welt hinter Ghani stand.

Talibankämpfer entführen junge Frauen

Ghani selbst hatte sich am Samstag in einer TV-Ansprache an die Nation gewandt und gesagt, nun stelle sich die «historische Aufgabe», die Errungenschaften der vergangenen zwanzig Jahre für die Zivilgesellschaft zu verteidigen. Der 72-Jährige soll inzwischen ins Nachbarland Tadschikistan ausgereist sein. Er hätte in Kabul um sein Leben fürchten müssen: Als die Islamisten die Hauptstadt 1996 das erste Mal eroberten, ermordeten sie als Erstes den in der Stadt in UNO-Obhut zurückgebliebenen Ex-Präsidenten Mohammed Najibullah.

Doch vorerst blieb es am Sonntag im mit Flüchtlingen überfüllten Kabul und in den anderen Städten auffällig ruhig. Nur vereinzelt kam es zu Brutalitäten. In einer Kleinstadt waren vor kurzem zwei angebliche Kindesentführer an einem Torbogen gehängt worden, andernorts wurden «Verbrecher» mit geschwärzten Gesichtern an einem Strick vorgeführt. Hinzu kamen Berichte, dass Frauen von ihren Arbeitsplätzen verjagt wurden und dass Talibankämpfer junge Frauen entführen und zwangsverheiraten – um sie als Sexsklavinnen missbrauchen zu können. Da wären sie wieder: die Taliban, wie man sie kennt.

