Small Talk der Woche – In Kanye Wests Privatschule gibt es nur Sushi Wie winzig der kleinste Hund der Welt wirklich ist und wieso wir uns mit Heisskleber schminken: unsere Liste fürs unterhaltsame Tischgespräch. Lisa Füllemann

Extravagante Schuhe

Die Slingback-Pumps von Loewe haben ungewöhnliche Absätze in Form eines Rosenstiels. Foto: Screenshot

Bei den Fashionshows im Frühjahr fiel eines auf: die verrückte Schuhmode, die den Laufsteg dominierte, vor allem beim spanischen Label Loewe. Da wären etwa die Slingback-Pumps mit ungewöhnlichen Absätzen in Form eines Rosenstiels oder eines Lippenstifts. Oder die Sandaletten, auf denen ein Ballon à la Jeff Koons drapiert ist. Diesen Frühling greifen wir also zu auffälligen Schuhen, die gute Laune machen – we like!