Nach Sieg gegen Lausanne – Dieser FCZ hat Sorgen, die andere gerne hätten Der FCZ fliegt und fliegt. Er gewinnt in Lausanne 3:1. Es ist der fünfte Sieg in Folge des Tabellenführers. Dominic Wuillemin

Der letzte Eindruck ist kein guter. Und dieser lässt FCZ-Goalie Yanick Brecher trotz Sieg etwas verärgert zurück. Er bemängelt die Passivität, das Nachlassen in der zweiten Halbzeit. Sorgen wie der FCZ sollte man haben.

Denn die Zürcher gewinnen auch in Lausanne. Es ist der fünfte Sieg in Folge des Tabellenführers. Es fehlt nicht mehr viel, dann wird er als Leader der Super League überwintern.

Die Basis dazu legt er in der ersten Halbzeit. Wilfried Gnonto, der etwas überraschend für Aiyegun Tosin zum Einsatz kommt, bringt die Gäste nach 12 Minuten und starker Vorarbeit von Bledian Krasniqi in Führung. Es ist für die Zürcher schon der neunte Treffer in dieser Saison in der Startviertelstunde.

Und bald kommt es noch besser für den FCZ: Lausannes Trazié Thomas trifft Assan Ceesay mit offener Sohle am Schienbein, die Rote Karte ist die richtige Konsequenz. Nach einer halben Stunde können die Zürcher in Überzahl agieren. Und kurz darauf doppelt der 18-jährige Gnonto mit seinem vierten Saisontreffer nach. Es ist schon die Vorentscheidung.

Marchesano kann nach der Pause mittels Penalty auf 3:0 erhöhen. Dann aber stellen die Gäste den Betrieb ein und öffnen die Türe für ein Lausanner Comeback einen Spalt breit. Trae Coyle verkürzt mit einem herrlichen Distanzschuss (77. Minute). Das 1:3 gibt dem Heimteam vor nur 3192 Zuschauern Auftrieb, die Souveränität kommt dem FCZ abhanden. Doch zu mehr als einem Pfostentreffer reicht es dem Heimteam nicht.

Spielende Das war es. Der FCZ gewinnt in Lausanne 3:1. Es ist der fünfte Sieg in Folge des Tabellenführers. In Kürze finden Sie hier eine Zusammenfassung der Partie. Ich wünsche Ihnen schon einmal einen schönen Samstagabend. 90' Drei Minuten werden nachgespielt. 89' Lausanne gibt nicht auf. Amdouni legt für Zohouri auf, dessen Schuss von der Strafraumgrenze gerät aber zu ungenau. 88' Mal etwas Entlastung für den FCZ. Der eingewechselte Kramer verschafft sich mit einem Dribbling Raum, in der Mitte verfehlt der eingewechselte Tosin die Flanke knapp. Danach bringt Breitenreiter Defensivspieler Hornschuh. 85' Pfostentreffer Lausanne Nun spielt der FCZ nicht mehr wie ein Tabellenführer. Sein Nachlassen in Überzahl ist bedenklich. Und gefährlich: Husic bringt den Ball in die Mitte. Und Sanchez trifft aus kurzer Distanz den Pfosten für Lausanne. Beinahe wäre hier das 2:3 gefallen. 82' FCZ-Goalie Brecher muss sich nach drei Partien wieder einmal bezwingen lassen. Dem Heimteam hat das 1:3 etwas Auftrieb gegeben. Ein Comeback der Lausanner scheint aber nicht absehbar. 80' Es war übrigens der erste Treffer in der Super League des Offensivspielers, der aus dem Nachwuchs von Arsenal London stammt. 77' Tor Und die tapferen 3'192 Zuschauer werden mit einem Traumtor des Heimteams belohnt. Der 20-jährige Trae Coyle setzt zum Schlenzer an. Und dieser fliegt ins Toreck. Welch ein Treffer! 75' Der Stadionsprecher in Lausanne vermeldet nur 3'192 Zuschauer – die Hälfte des Schnitts. Liegt es am Ausbleiben der Gästefans? An den Minusgraden? Wir wissen es nichts. 72' Der FCZ führt so komfortabel, da bleibt auch Zeit für Nebenschauplätze. Trainer Breitenreiter verarbeitet ein Zuspiel aus dem Publikum formidabel und legt den Ball ab. Der 48-jährige war ja einst Mittelfeldspieler in der Bundesliga. 69' Rohner fügt sich auf der rechten Seite sofort ein. Seine Flanke findet Ceesay, der den Ball aufs Tor lenkt. Lausannes Goalie Diaw kann noch reagieren. 68' Dreifachwechsel beim FCZ. Leitner, Rohner und Tosin kommen für Marchesano, Boranijasevic und Doppeltorschütze Gnonto. 66' Lebenszeichen von Lausanne. Der Schuss von Puertas wird abgefälscht, FCZ-Goalie Brecher reagiert blitzschnell und lenkt den Ball um den Pfosten. Wir konstatieren: stark gemacht vom FCZ-Goalie, der es also geschafft hat, trotz Minusgraden und Unterbeschäftigung sich warm zu halten. 61' Lausanne reagiert auf das 0:3. Aber nicht spielerisch: Die Gangart der Westschweizer wird wieder ruppiger – zum Leidwesen der Zürcher. 56' Tor Marchesano lässt beim Elfmeter Mory Diaw keine Chance. Er verlädt den Lausanne-Goalie, indem er in die Mitte zielt. Es ist schon der achte Saisontreffer des kleinen Spielmachers.. 55' Penalty für den FCZ. Doumbia findet mit einem herrlichen langen Ball Boranijasevic, der will im Strafraum ablegen, Lausannes Suzuki grätscht und berührt den Ball mit den Arm. Penalty. 53' Der FCZ gibt hier dem Gegner gleich zu verstehen, dass er nicht bereit ist, nachzulassen. Nach Aliti sieht auch Krasniqi die Gelbe Karte. 48' Beide Trainer verzichteten in der Pause auf Wechsel. Der bisher kaum geforderte FCZ-Verteidiger Fidan Aliti meldet mit einer Gelben Karte an, dass er auch noch mitmacht. 46' Weiter geht es. Glaubt irgendjemand hier noch an ein Comeback der Westschweizer? Die oder der Mutige soll sich doch gerne melden. Pause Dann ist Pause. Beinahe hätte der FC Zürich in Lausanne noch einen dritten Treffer erzielt. Der Leader ist drauf und dran, die Tabellenführung zu verteidigen. Er führt dank den zwei Toren von Gnonto 2:0, er kann zudem seit der 30. Minute und der Roten Karte gegen Thomas in Überzahl spielen. Hier kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Wir gehen nun erst einmal in die Pause. Bis gleich! Ältere Beiträge

