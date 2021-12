Interview mit Millionenerbin – «In meiner Familie redet man nicht über Geld, man hat es» Marlene Engelhorn ist 29 Jahre alt und wird einmal ein Millionenerbe erhalten. Mindestens 90 Prozent davon will sie abgeben. Ein Gespräch mit der Nachfahrin des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn über Reichtum und Macht. Caspar Busse , Valentina Reese

«Reiche Menschen fragt man, ob sie gerne Steuern zahlen, und arme Menschen haben immer alles herzugeben», sagt Marlene Engelhorn. Foto: Lorena Sendic Silvera

Vor zwei Jahren hat Marlene Engelhorn erfahren, dass ihre Grossmutter Traudl ihr einen zweistelligen Millionenbetrag vererben wird. Überraschend ist das nicht: Die 29-jährige Wienerin und Germanistik-Studentin ist eine Nachfahrin des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn. Ihr verstorbener Grossvater Peter war Mitgesellschafter der Boehringer-Mannheim-Gruppe, die für mehrere Milliarden Euro an den Pharmakonzern Roche verkauft wurde. Marlene Engelhorn wurde also in eine Familie geboren, die seit vielen Generationen wohlhabend ist. Und doch tut sie etwas, das nur die wenigsten reichen Erben tun: Sie geht an die Öffentlichkeit und will das Erbe nicht behalten. Was treibt sie an?